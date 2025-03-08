Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam’ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...

Hikmet Gül, Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde iz bırakan performanslarıyla hafızalara kazındı. Usta oyuncu Hikmet Gül, canlandırdığı tüm rolleri izleyiciye adeta altın tepside sunarak hayranlık uyandırmıştı. 100'den fazla filmde rol alan sanatçı, özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımlarında sıkça karşımıza çıkmıştı. Genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanıdığımız Hikmet Gül'ün kendisinden de ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta anne kız Sindrella Külkedisi filminde birlikte rol almış. İŞTE HİKMET GÜL'ÜN OYUNCU VE ŞARKICI KIZI NERMİN DENİZCİ... NERMİN DENİZCİ KİMDİR? Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü. Şabaniye, Şaban Pabucu Yarım, Atla Gel Şaban, Yedi Bela Hüsnü, Sindirella Kül Kedisi gibi daha çok Kemal Sunal filmleri olmak üzere yapımlarda rol aldı. Nermin Denizci bir dönem albümde çıkardı. NERMİN DENİZCİ'NİN SON HALİNE BAKIN... İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler... Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe Macit Flordun -Tardu Flordun Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Ali Şen-Şener Şen Şener Şen-İnci Şen Mine Mutlu-Çağkan Çulha- Büşra Çulha Burak Kut-Halit Kut Feri Cansel - Zümrüt Cansel Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İntizar - Yıldız Tilbe İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER