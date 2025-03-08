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Haberler Galeri Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam'ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 11:50

Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam'ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...

Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı ve daha nicelerinde rol almıştı efsane oyuncu Hikmet Gül...Yeşilçam'ın eli maşalı kadını olarak iz bırakan Hikmet Gül'ün kızı da meğer çok ünlüymüş. Meğer hem şarkıcı hem oyuncuymuş. Öğrenince çok şaşıracaksınız...

Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam’ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...

Hikmet Gül, Sinderella Kül Kedisi, Salak Milyoner, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa, İbo ile Güllüşah, Doktor Civanım, Şendul Şaban ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde iz bırakan performanslarıyla hafızalara kazındı.

Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam’ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...

Usta oyuncu Hikmet Gül, canlandırdığı tüm rolleri izleyiciye adeta altın tepside sunarak hayranlık uyandırmıştı. 100'den fazla filmde rol alan sanatçı, özellikle Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımlarında sıkça karşımıza çıkmıştı.

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Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam’ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...

Genellikle çirkef ve gaddar rollerle tanıdığımız Hikmet Gül'ün kendisinden de ünlü bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Hatta anne kız Sindrella Külkedisi filminde birlikte rol almış.

Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam’ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...

İŞTE HİKMET GÜL'ÜN OYUNCU VE ŞARKICI KIZI NERMİN DENİZCİ...

Sinderella Kül Kedisi, İbo ile Güllüşah, Kapıcılar Kralı, Tosun Paşa ve niceleri...Yeşilçam’ın eli maşalı kadını Hikmet Gül’ün kızı da çok ünlüymüş! Hem şarkıcı hem de oyuncu çıktı...

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

Nermin Denizci, 13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu. Tüm kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde rol aldı ve 29 yapımda göründü.