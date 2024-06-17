Giriş Tarihi: 17.06.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
21:12
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan öpücüklü aşk pozu!
14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu. Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Ünlü oyuncu bugün eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Ünlü çift birbirini öpücüklere boğdu. İşte Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun sosyal medyada ilgi toplayan o paylaşımı!