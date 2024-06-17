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Haberler Galeri Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan öpücüklü aşk pozu!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 21:12

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan öpücüklü aşk pozu!

14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu. Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Ünlü oyuncu bugün eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Ünlü çift birbirini öpücüklere boğdu. İşte Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun sosyal medyada ilgi toplayan o paylaşımı!

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan öpücüklü aşk pozu!

14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan öpücüklü aşk pozu!

SOSYAL MEDYAYI DA AKTİF KULLANIYOR

Kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

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Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan öpücüklü aşk pozu!

DOĞUM GÜNÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu Kobal, bugün eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan öpücüklü aşk pozu!

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR: İYİ Kİ DOĞDUN…

Eşiyle pozlarını paylaşan Kobal'ı İmirzalıoğlu öpücüklere boğdu. Kobal paylaşımın altına ise, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde aşka geldi! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’dan öpücüklü aşk pozu!

İŞTE O PAYLAŞIM!

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