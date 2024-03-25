Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
12:20
Sinem Kobal minik kızı Lalin’i paylaştı! İşte güzel anne Sinem Kobal'ın kalpleri ısıtan paylaşımı!
2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Şimdilerde yeni projeler için görüşmeler yapan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmasın... Sinem Kobal, son olarak minik kızı Lalin'i paylaştı. İşte güzel anne Sinem Kobal'ın ilgi odağı olan yeni paylaşımları...