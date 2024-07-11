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Haberler Galeri Sinem Kobal tatilde kızlarıyla poz verdi! Sinem Kobal kızlarını sevmelere doyamadı!
Giriş Tarihi: 11.07.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 22:30

Sinem Kobal tatilde kızlarıyla poz verdi! Sinem Kobal kızlarını sevmelere doyamadı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar Çeşme'de tatilde. Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti son olarak denizdeki romantik halleriyle düşman çatlatmıştı. Ünlü oyuncu Kobal'dan bugün kızlarıyla yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. İşte Sinem Kobal'ın kızlarıyla o sevgi dolu anları!

Sinem Kobal tatilde kızlarıyla poz verdi! Sinem Kobal kızlarını sevmelere doyamadı!

Mutluluklarını kızları Leyla ve Lalin ile taçlandıran sevilen çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor...

Sinem Kobal tatilde kızlarıyla poz verdi! Sinem Kobal kızlarını sevmelere doyamadı!

Ailecek tatilde olan çiftin son olarak romantik görüntüleri kameralara yansımıştı...

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Sinem Kobal tatilde kızlarıyla poz verdi! Sinem Kobal kızlarını sevmelere doyamadı!

KIZLARIYLA YEPYENİ PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncu Kobal'dan bugün kızlarıyla yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Sinem Kobal tatilde kızlarıyla poz verdi! Sinem Kobal kızlarını sevmelere doyamadı!

SEVMELERE DOYAMADI!

Sinem Kobal, kızlarıyla sevimli anlarını paylaştı Ünlü oyuncu kızlarına sarılmaya, sevmelere doyamadı.

Sinem Kobal tatilde kızlarıyla poz verdi! Sinem Kobal kızlarını sevmelere doyamadı!

İşte Sinem Kobal'ın o sevgi dolu pozları!

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