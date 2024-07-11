Giriş Tarihi: 11.07.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
22:30
Sinem Kobal tatilde kızlarıyla poz verdi! Sinem Kobal kızlarını sevmelere doyamadı!
Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz mayıs ayında 8. evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. Lalin ve Leyla adında iki kızı olan çift şu sıralar Çeşme'de tatilde. Yaz aylarında Çeşme'ye demir atan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti son olarak denizdeki romantik halleriyle düşman çatlatmıştı. Ünlü oyuncu Kobal'dan bugün kızlarıyla yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. İşte Sinem Kobal'ın kızlarıyla o sevgi dolu anları!