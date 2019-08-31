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  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

ve 'ndan aile tablosu... güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

Güzel oyuncu çok sevdiği kuzeninin düğününe ailecek katıldı. Eşi ile anne ve babasının olduğu aile fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal büyük beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Sinem Kobal güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Hayatını birleştirdiği ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile parmakla gösterilen çiftler arasında olan Sinem Kobal yazı dolu dolu geçirdi. Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal kuzeninin düğününde yine ilgi odağı oldu. Yalnız düğünde Sinem Kobal'a taş çıkaran bir isim vardı annesi. genç kızlara taş çıkaran fiziği ve doğal güzelliği ile Sinem Kobal'ın hayranlarından tam not aldı. Daha önceki senelerde Sinem Kobal ile reklam filminde oynayan için "kızının güzelliğinin nedeni belli" yorumları yapılmıştı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile Sinem Kobal'a taş çıkaran Nuray Kobal gecede kırmızı bir elbise tercih etti. İşte Sinem Kobal'ın kuzeninin düğününden yaptığı paylaşımlar ile Sinem Kobal'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 31.08.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 12:59
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

Güzel oyuncu çok sevdiği kuzeninin düğününe ailecek katıldı. Eşi ile anne ve babasının olduğu aile fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal büyük beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Sinem Kobal güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Hayatını birleştirdiği ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile parmakla gösterilen çiftler arasında olan Sinem Kobal yazı dolu dolu geçirdi. Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal kuzeninin düğününde yine ilgi odağı oldu. Yalnız düğünde Sinem Kobal'a taş çıkaran bir isim vardı annesi. genç kızlara taş çıkaran fiziği ve doğal güzelliği ile Sinem Kobal'ın hayranlarından tam not aldı. Daha önceki senelerde Sinem Kobal ile reklam filminde oynayan için "kızının güzelliğinin nedeni belli" yorumları yapılmıştı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile Sinem Kobal'a taş çıkaran Nuray Kobal gecede kırmızı bir elbise tercih etti. İşte Sinem Kobal'ın kuzeninin düğününden yaptığı paylaşımlar ile Sinem Kobal'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

EMINA JAHOVIC

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

PELİN KARAHAN

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

HANDE ERÇEL

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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