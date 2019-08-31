Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile tablosu... Sinem Kobal'ın annesi güzelliği ile gençlere taş çıkardı!

Güzel oyuncu Sinem Kobal çok sevdiği kuzeninin düğününe ailecek katıldı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile anne ve babasının olduğu aile fotoğrafını paylaşan Sinem Kobal büyük beğeni topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Sinem Kobal güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Hayatını birleştirdiği ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile parmakla gösterilen çiftler arasında olan Sinem Kobal yazı dolu dolu geçirdi. Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal kuzeninin düğününde yine ilgi odağı oldu. Yalnız düğünde Sinem Kobal'a taş çıkaran bir isim vardı annesi. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal genç kızlara taş çıkaran fiziği ve doğal güzelliği ile Sinem Kobal'ın hayranlarından tam not aldı. Daha önceki senelerde Sinem Kobal ile reklam filminde oynayan Nuray Kobal için "kızının güzelliğinin nedeni belli" yorumları yapılmıştı. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile Sinem Kobal'a taş çıkaran Nuray Kobal gecede kırmızı bir elbise tercih etti. İşte Sinem Kobal'ın kuzeninin düğününden yaptığı paylaşımlar ile Sinem Kobal'ın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...