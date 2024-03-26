Giriş Tarihi: 26.03.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
20:28
Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!
2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte bir dizinin setini ziyaret etti. Ünlü oyuncu, burada Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri oldu. Sinem Kobal, sosyal medyada paylaşımda bulunarak takipçilerin beğenisini kazandı. İşte Sinem Kobal'dan kızı Lalin'le yaptığı o sürpriz ziyaretten yaptığı dikkat çeken paylaşım!