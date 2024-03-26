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Haberler Galeri Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 20:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 20:28

Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte bir dizinin setini ziyaret etti. Ünlü oyuncu, burada Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri oldu. Sinem Kobal, sosyal medyada paylaşımda bulunarak takipçilerin beğenisini kazandı. İşte Sinem Kobal'dan kızı Lalin'le yaptığı o sürpriz ziyaretten yaptığı dikkat çeken paylaşım!

Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!

İki ünlü oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında hayatlarını birleştirdi. Bir süre kariyerine ara veren Sinem Kobal, bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirdi.

Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!

HER PAYLAŞIMIYLA İLGİ ÇEKİYOR

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sinem Kobal, her paylaşımıyla ilgi görmeye devam ediyor.

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Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!

KOBAL'DAN KIZIYLA SÜRPRİZ ZİYARET

Ünlü oyuncu bu kez 3 yaşındaki kızı Lalin'le set ziyareti yaptı. Ünlü oyuncu, burada Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın set misafiri oldu.

Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!

İKİ ÜNLÜ OYUNCUYU SETTE ZİYARET ETTİLER! İŞTE O PAYLAŞIM!

Sinem Kobal, sosyal medyada paylaşımda bulunarak takipçilerin beğenisini kazandı. İşte Sinem Kobal'dan kızı Lalin'le yaptığı o sürpriz ziyaretten yaptığı dikkat çeken paylaşım!

Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmasın...

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