Sinem Kobal ve kızı Lalin’den sürpriz ziyaret! Sinem Kobal ve kızından set pozu!

2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal kariyerine bir süre ara vermiş ve bu dönemde kızları Lalin ve Leyla'yı dünyaya getirmişti. Ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyallerini her fırsatta veren güzel oyuncu Sinem Kobal gün geçmiyor ki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapmasın...