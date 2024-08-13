Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
14:08
Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!
Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıl önce dünya evine giren, mutlu evliliğini Lalin ve Leyla ile taçlandıran Sinem Kobal, sahalara geri döndü. Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra sinema filmiyle muhteşem bir dönüş yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncu mutluluktan havalara uçtu. 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde Elif Akay'ı oynayacak olan Sinem Kobal, ardı ardına yaptığı set paylaşımlarıyla takipçilerin gülümsetti. İşte Sinem Kobal'ın set pozu...