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Haberler Galeri Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:08

Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!

Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıl önce dünya evine giren, mutlu evliliğini Lalin ve Leyla ile taçlandıran Sinem Kobal, sahalara geri döndü. Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra sinema filmiyle muhteşem bir dönüş yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncu mutluluktan havalara uçtu. 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde Elif Akay'ı oynayacak olan Sinem Kobal, ardı ardına yaptığı set paylaşımlarıyla takipçilerin gülümsetti. İşte Sinem Kobal'ın set pozu...

Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!

Sinem Kobal hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle gündemden düşmeyen oyunculardan. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu evliliği sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Son yıllarda setlerden uzak kalan kızları Leyla ve Lalin ile ilgilenen Sinem Kobal, hayranlarına müjdeyi verdi setlere geri döndü.

Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!

8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu.

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Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!

Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra setten peş peşe paylaşımlar yaptı.

Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!

Güzel oyuncu Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif'i oynayacak.

Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!

Sinem Kobal, yeni filmi Her Şeyin Başı Merkür'ün setinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Takipçilerine müjdeli haber veren Sinem Kobal'ın neşeli hallerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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