Sinem Kobal hayranlarına müjdeyi böyle verdi! Setlere geri dönen Sinem Kobal mutluluktan havalara uçtu!

Sinem Kobal hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle gündemden düşmeyen oyunculardan. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun mutlu evliliği sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Son yıllarda setlerden uzak kalan kızları Leyla ve Lalin ile ilgilenen Sinem Kobal, hayranlarına müjdeyi verdi setlere geri döndü.