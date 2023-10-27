Giriş Tarihi: 27.10.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:10

Finali ifşa oldu: Yalı Çapkını gerçek hikayesi izleyicileri şok edecek! Seyran ve Ferit Korhan'ın aşkı meğer...

Büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi son olarak 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde; Seyran'ın yediği içtiği her şeye doğum kontrol hapı koyan Sultan, Seyran tarafından suçüstü yakalandı. Bu olay sonrası yalıda taşlar adeta yerinden oynadı. Ferit, Sultan ile olan geçmişinin ortaya çıkacağı endişesiyle kahrolurken şok edici bir gelişme yaşandı. Pelin, karnı burnunda Ferit'in karşısına çıktı. 43. bölüm fragmanı ise heyecanı doruğa çıkarırken Yalı Çapkını gerçek hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, hangi aileyi anlatıyor, dizinin sonu nasıl bitiyor, kitap özeti var mı? İşte Yalı Çapkını gerçek hikayesi ve hikayenin sonuna ilişkin detaylar…