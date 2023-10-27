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Haberler Galeri Finali ifşa oldu: Yalı Çapkını gerçek hikayesi izleyicileri şok edecek! Seyran ve Ferit Korhan'ın aşkı meğer...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 20:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:10

Finali ifşa oldu: Yalı Çapkını gerçek hikayesi izleyicileri şok edecek! Seyran ve Ferit Korhan'ın aşkı meğer...

Büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi son olarak 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde; Seyran'ın yediği içtiği her şeye doğum kontrol hapı koyan Sultan, Seyran tarafından suçüstü yakalandı. Bu olay sonrası yalıda taşlar adeta yerinden oynadı. Ferit, Sultan ile olan geçmişinin ortaya çıkacağı endişesiyle kahrolurken şok edici bir gelişme yaşandı. Pelin, karnı burnunda Ferit'in karşısına çıktı. 43. bölüm fragmanı ise heyecanı doruğa çıkarırken Yalı Çapkını gerçek hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Yalı Çapkını gerçek hikayesi nasıl, hangi aileyi anlatıyor, dizinin sonu nasıl bitiyor, kitap özeti var mı? İşte Yalı Çapkını gerçek hikayesi ve hikayenin sonuna ilişkin detaylar…

Sonu sır gibi saklanıyordu! Yalı Çapkını gerçek hikayesi kitap özeti ile ortaya çıktı! Seyran ve Ferit Korhan’ın aşkı meğer...

Star TV ekranlarının her Cuma akşamı yayına verdiği dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına tam gaz devam ediyor.

Sonu sır gibi saklanıyordu! Yalı Çapkını gerçek hikayesi kitap özeti ile ortaya çıktı! Seyran ve Ferit Korhan’ın aşkı meğer...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi isimleri buluşturan dizi, 2. sezonunda da adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Sonu sır gibi saklanıyordu! Yalı Çapkını gerçek hikayesi kitap özeti ile ortaya çıktı! Seyran ve Ferit Korhan’ın aşkı meğer...

KAYA VE SUNA AŞKI BAŞLIYOR!

Sevilen dizi, son olarak 42. bölümü ile ekranlara geldi. Yalı Çapkını 42. bölümde, ilmek ilmek işlediği planını adım adım harekete geçiren İfakat, Suna'nın aklına girdi ve onu Kaya ile aralarında bir şey yaşanabileceğine inandırdı.

Sonu sır gibi saklanıyordu! Yalı Çapkını gerçek hikayesi kitap özeti ile ortaya çıktı! Seyran ve Ferit Korhan’ın aşkı meğer...

Kazım tarafından sürekli Antep'e gönderilmekle ve istemediği bir adamla evlendirilmekle tehdit edilen Suna, yavaş yavaş Kaya'nın kendisinden hoşlandığına inanmaya başladı.

Sonu sır gibi saklanıyordu! Yalı Çapkını gerçek hikayesi kitap özeti ile ortaya çıktı! Seyran ve Ferit Korhan’ın aşkı meğer...

SULTAN SEYRAN'A SUÇÜSTÜ YAKALANDI!

Öte yandan İfakat'in emriyle Sultan, hamile kalmaması için Seyran'ın yediği içtiği her şeye doğum kontrol hapı koyuyordu.

Son bölümde Seyran'ın isteği üzerine kahve hazırlayan Sultan, tam ilacı kullandığı esnada Seyran'a yakalandı.

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