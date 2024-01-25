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Haberler Galeri Şırfıntı sözü hakaret sayılmadı! Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’in takipçisini TDK kurtardı!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 07:43

Şırfıntı sözü hakaret sayılmadı! Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’in takipçisini TDK kurtardı!

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, kendisi hakkında 'Şırfıntı' diye yorum yapan takipçisinden şikayetçi oldu. Fenomen, onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri sürdü. Savcılık 'şırfıntı' kelimesinin anlamıyla ilgili yapılan araştırmada bu kelimenin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde 'seviyesi düşük, bayağı' anlamına geldiğini belirledi. Ardından da ifadenin eleştiri mahiyetinde, kaba bir söz olduğunu ancak rencide edebilecek nitelikte olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Şırfıntı sözü hakaret sayılmadı! Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’in takipçisini TDK kurtardı!

Ünlülerle yaşadığı aşklarla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ala Tokel'i, bir takipçisinin yorumu fena kızdırdı. Tokel, kendisine "Şırfıntı" diyen takipçisinden şikayetçi oldu. Savcılık, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde "şırfıntı" kelimesinin hakaret değil eleştiri olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi

Şırfıntı sözü hakaret sayılmadı! Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’in takipçisini TDK kurtardı!

Birçok makyaj ve protez tırnak stüdyosu bulunan sosyal medya fenomeni Ala Tokel, bu sefer bir takipçisiyle adliyelik oldu. İddiaya göre ünlü fenomen, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen bir yorumu radarına aldı.

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Şırfıntı sözü hakaret sayılmadı! Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’in takipçisini TDK kurtardı!

E.K. isimli kişi, 11 Kasım 2023 günü Tokel'in paylaştığı bir fotoğrafın altına 'Şırfıntı" yorumunda bulundu. Tokel, kendisi hakkında hakaret içerikli yorumda bulunduğu gerekçesiyle takipçisinden şikayetçi oldu.

Şırfıntı sözü hakaret sayılmadı! Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’in takipçisini TDK kurtardı!

RENCİDE EDİCİ DEĞİL
Ünlü fenomenin onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri sürerek yorumun sahibi E.K. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Şırfıntı sözü hakaret sayılmadı! Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’in takipçisini TDK kurtardı!

Bu kapsamda savcılık, "şırfıntı" kelimesinin anlamıyla ilgili yapılan araştırmada bu kelimenin TDK'da Türkçe kökenli kelime olduğunu ve anlamının "seviyesi düşük, bayağı" anlamına geldiğini belirledi.

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