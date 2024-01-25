Giriş Tarihi: 25.01.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
07:43
Şırfıntı sözü hakaret sayılmadı! Sosyal medya fenomeni Ala Tokel’in takipçisini TDK kurtardı!
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, kendisi hakkında 'Şırfıntı' diye yorum yapan takipçisinden şikayetçi oldu. Fenomen, onur, şeref ve haysiyetinin zedelendiğini ileri sürdü. Savcılık 'şırfıntı' kelimesinin anlamıyla ilgili yapılan araştırmada bu kelimenin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde 'seviyesi düşük, bayağı' anlamına geldiğini belirledi. Ardından da ifadenin eleştiri mahiyetinde, kaba bir söz olduğunu ancak rencide edebilecek nitelikte olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.