Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:34
Sit alanına kaçak villa yapan Şahan Gökbakar'ın iki yüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı! "Sözde çevreci fırıldak Şahan"
Şahan Gökbakar'ı nasıl bilirdiniz? Sözde Atatürkçü, sözde çevreci, sözde solcu... Halbuki işi gücü fırıldak! 'Çevre ve ağaç' deyince mangalda kül bırakmayan Şahan Gökbakar'ın, Marmaris'teki birinci derece sit alanına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık kanunsuz ve kaçak yapılan villaya yıkım kararı vermiş, sözde çevreci Şahan Gökbakar ise evini korumak için her yolu denemişti. Şahan Gökbakar'ın bu iki yüzlü tutumuna sosyal medyada tepki yağdı...