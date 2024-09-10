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Haberler Galeri Sit alanına kaçak villa yapan Şahan Gökbakar'ın iki yüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı! "Sözde çevreci fırıldak Şahan"
Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:34

Sit alanına kaçak villa yapan Şahan Gökbakar'ın iki yüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı! "Sözde çevreci fırıldak Şahan"

Şahan Gökbakar'ı nasıl bilirdiniz? Sözde Atatürkçü, sözde çevreci, sözde solcu... Halbuki işi gücü fırıldak! 'Çevre ve ağaç' deyince mangalda kül bırakmayan Şahan Gökbakar'ın, Marmaris'teki birinci derece sit alanına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık kanunsuz ve kaçak yapılan villaya yıkım kararı vermiş, sözde çevreci Şahan Gökbakar ise evini korumak için her yolu denemişti. Şahan Gökbakar'ın bu iki yüzlü tutumuna sosyal medyada tepki yağdı...

Sit alanına kaçak villa yapan Şahan Gökbakar’ın iki yüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı! Sözde çevreci fırıldak Şahan

Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldıran, denize sıfır villasının önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' yazısı asarak vatandaşa koyu kapatan oyuncu Şahan Gökbakar'ın söz konusu villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Sit alanına kaçak villa yapan Şahan Gökbakar’ın iki yüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı! Sözde çevreci fırıldak Şahan

Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit alanında olduğu anlaşıldı.

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Sit alanına kaçak villa yapan Şahan Gökbakar’ın iki yüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı! Sözde çevreci fırıldak Şahan

İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi.

Sit alanına kaçak villa yapan Şahan Gökbakar’ın iki yüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı! Sözde çevreci fırıldak Şahan

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi.

Sit alanına kaçak villa yapan Şahan Gökbakar’ın iki yüzlülüğüne sosyal medyada tepki yağdı! Sözde çevreci fırıldak Şahan

Kaçak villa için yıkım kararı verilmesine karşın CHP'li Marmaris Belediyesi'ne yapılan tüm uyarılara rağmen bu kararı uygulamadı.

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