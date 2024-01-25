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Haberler Galeri Siz bir de İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'i görün! İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin tam bir esmer güzeli!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:55

Siz bir de İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin'i görün! İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin tam bir esmer güzeli!

Şimdilerde oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var... İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in güzelliğiyle hayran bırakan torunu Berfin sosyal medyada ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin tam bir esmer güzeli. İşte görenlerin "Maşallah" demeden edemediği İbrahim Tatlıses'in güzel torunu Berfin...

Siz bir de İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’i görün! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli!

İrahim Tatlıses'in 10 ve 11 numaralı torunları geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Yeni doğan torunlarının kendisine benzediğini söyleyen İbrahim Tatlıses "Annelerine benzeselerdi çok sevinirdim. Anneleri mavi göz ya. Bir esmer bir de mavi göz vay vay" diyerek gülmüştü. İbrahim Tatlıses'in esmer güzeli bir torunu var ki görenler hayran kalıyor...

Siz bir de İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’i görün! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli!

İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisi kadar özel hayatı, ailesi de konuşuluyor. Tatlıses'in son olarak torunu Berfin gündem oldu. İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor.

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Siz bir de İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’i görün! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli!

İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı.

Siz bir de İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’i görün! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli!

İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu.

Siz bir de İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’i görün! İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin tam bir esmer güzeli!

İbrahim Tatlıses'in magazin dünyasından uzak duran kızlarından Gülşen, kızının doğum günü için bir fotoğraf paylaştı.

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