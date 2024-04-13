Giriş Tarihi: 13.04.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
07:39
"Siz gürültüyü bundan sonra görürsünüz" Ünlü iş adamından komşularına tehdit! Davalık olmuşlardı...
Gayrimenkul sektörünün önemli isimlerinden Cenk Aşçıoğlu'nun Arnavutköy'de verdiği yüksek sesli partileri komşularını çileden çıkarmıştı. Ünlü iş adamı, komşusu kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Semra Kahraman ve doktor olan eşi Süleyman Sıtkı Kahraman tarafından şikayet edilmişti. Cenk Aşçıoğlu'nun 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan 1 yıl hapsi istenmişti. GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı haberin ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Süleyman Sıtkı Kahraman,Cenk Aşçıoğlu'nun tehditler savurup kendilerini rahatsız etmek için eylemlerine devam ettiğini söyledi. Semra Kahraman ise ünlü iş adamının, "Siz gürültüyü bundan sonra görürsünüz. Artık her gün evde parti yapacağım, bakalım ne yapacaksınız?" ifadeleri ile tehdit edildiklerini söyledi.