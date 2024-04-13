"Siz gürültüyü bundan sonra görürsünüz" Ünlü iş adamından komşularına tehdit! Davalık olmuşlardı...

Doktor çiftin ifadelerindeki yeni ayrıntılara GÜNAYDIN ulaştı. Doktor Süleyman Sıtkı Kahraman'ın ifadesinde, "1 ay ses çıkarmadık. Sonrasında ben ve eşim kapısına giderek durumu söyledik. Bu kişi başta tamam tekrarlamayacağım diye vaatlerde bulundu. Ancak çok kısa bir süre sonra yine aynı şekilde ikamette kalabalık grupla yüksek sesle müzik dinleyerek eğlenmeye başladı" dedi.

MÜZİĞİN SESİNİ ARTIRDI

Aşçıoğlu'nun ev sahibi tarafından da uyarıldığını aktaran Süleyman Sıtkı Kahraman'ın dilekçesinde, Aşçıoğlu'nun tehditler savurarak sırf kendilerini rahatsız etme kastı ile eylemlerine devam ettiğine dikkat çekildi.