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Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ...

Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya birçok ünlünün isimlerinin aslında gerçek olmadığını duyunca çok şaşıracaksınız. Şöhret olmadan önce isimlerini değiştiren ünlüleri, kendilerine 'sahne adı' olarak seçtikleri isimlerle tanıyoruz. Ünlü olmadan önce ismini değiştirerek ismi yerine farklı bir isim tercih eden ünlüler arasında öyle isimler var ki 'yok artık!' diyeceksiniz. Bu isimlerden biri de . Güzel şarkıcı Kendi de sahne adı kullanan ünlülerden. Şarkıcı Kendi geçtiğimiz aylarda mahkeme kararı ile gerçek ismine Kendi adını da ekletti. İşte sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 17:47
Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ünlülerin gerçek isimleri...

Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya birçok ünlünün isimlerinin aslında gerçek olmadığını duyunca çok şaşıracaksınız. Şöhret olmadan önce isimlerini değiştiren ünlüleri, kendilerine 'sahne adı' olarak seçtikleri isimlerle tanıyoruz. Ünlü olmadan önce ismini değiştirerek ismi yerine farklı bir isim tercih eden ünlüler arasında öyle isimler var ki 'yok artık!' diyeceksiniz. Bu isimlerden biri de . Güzel şarkıcı Kendi de sahne adı kullanan ünlülerden. Şarkıcı Kendi geçtiğimiz aylarda mahkeme kararı ile gerçek ismine Kendi adını da ekletti. İşte sizin için derlediğimiz ...

Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ünlülerin gerçek isimleri...
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Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ünlülerin gerçek isimleri...
Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ünlülerin gerçek isimleri...
Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ünlülerin gerçek isimleri...
Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ünlülerin gerçek isimleri...
Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ünlülerin gerçek isimleri...
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