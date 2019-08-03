Şöhret olmadan önceki isimlerini öğrenince çok şaşıracaksınız! Sahneden podyuma işte ünlülerin gerçek isimleri...

Sahneden podyuma, televizyondan sinemaya birçok ünlünün isimlerinin aslında gerçek olmadığını duyunca çok şaşıracaksınız. Şöhret olmadan önce isimlerini değiştiren ünlüleri, kendilerine 'sahne adı' olarak seçtikleri isimlerle tanıyoruz. Ünlü olmadan önce ismini değiştirerek kendi ismi yerine farklı bir isim tercih eden ünlüler arasında öyle isimler var ki 'yok artık!' diyeceksiniz. Bu isimlerden biri de şarkıcı Kendi. Güzel şarkıcı Kendi de sahne adı kullanan ünlülerden. Şarkıcı Kendi geçtiğimiz aylarda mahkeme kararı ile gerçek ismine Kendi adını da ekletti. İşte sizin için derlediğimiz ünlülerin gerçek isimleri...