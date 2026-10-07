Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka
Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:40

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

90'lı yılların unutulmaz yapımlarından Tatlı Kaçıklar dizisinde canlandırdığı "Seksi Şempanze" karakteriyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki Yıldız Kaplan, yıllar sonra yeniden gündemde. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le aynı projede rol alan ve kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakan Kaplan, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İki çocuk ve üç torun sahibi olan eski oyuncu, gözlerden uzakta sakin yaşamını sürdürürken yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile hafızalara kazınan Yıldız Kaplan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı.

Yaprak Dökümü'nde replik krizi yaşamıştı! Çocuk yıldız 20 yıl sonra ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

17 yaşında iken anne olan Yıldız Kaplan'ın, kızı Işıl'ın şu anda 3 çocuğu var.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

İşte Yıldız Kaplan'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi....

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Yıldız Kaplan 2008 yılında evlendi ve 38 yaşında ikinci kez anne oldu.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Sonra da Akif isimli oğluna kendisini adadı.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Şimdilerde 55 yaşında olan Yıldız Kaplan, ilk evliliğinden olan kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken, ayrıca oğlu Akif'e de gözü gibi bakıyor.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

İşte 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Film teklifleri geldiği halde geri çeviren Yıldız Kaplan, hala güzelliği ile kendinden emin.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Bir zamanlarda döneme damga vuran ve çok uzun bir süredir ekranlarda yerini alan çocuk oyuncu Atılay Uluşık, şimdi 47 yaşında.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Atılay Uluışık, Instagram'dan paylaştığı bir kare ile takipçilerine nostalji yaşatmıştı.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına yeni dizisi ile Teşkilat ile çıkmıştı.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık'ın değişimi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Uluışık, kızıyla da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka

İşte Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son hali...

SON DAKİKA