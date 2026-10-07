Giriş Tarihi: 07.10.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 10:40
Şöhretin zirvesindeydi… Yıldız Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı! Hayatı bambaşka
90'lı yılların unutulmaz yapımlarından Tatlı Kaçıklar dizisinde canlandırdığı "Seksi Şempanze" karakteriyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki Yıldız Kaplan, yıllar sonra yeniden gündemde. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le aynı projede rol alan ve kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakan Kaplan, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. İki çocuk ve üç torun sahibi olan eski oyuncu, gözlerden uzakta sakin yaşamını sürdürürken yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekiyor.