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Haberler Galeri Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 08:23

'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı ...

Fenomen gelin adayı aldığı kilolarla olay oldu. 'ın sunduğu program ile meşhur olan ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geldi. "Modern dansa merak saldıysam öğrenirim" diyen Solmaz Çiros bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurdu. İşte fenomen gelin adayı ...

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

Fenomen gelin adayı aldığı kilolarla olay oldu. 'ın sunduğu program ile meşhur olan ile herkesi şaşırttı.

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor.

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Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geldi.

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

"Modern dansa merak saldıysam öğrenirim" diyen bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

İşte fenomen gelin adayı 'un son hali...

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