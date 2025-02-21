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Giriş Tarihi: 21.02.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 15:19

Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!

Gökhan Arı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu, Mehmet Ali Tugay ve Taner Şahin'in senaryosunu yazdığı, Halil İbrahim Ceyhan'ın başrolünü oynadığı, Altayaz imzalı "Son Bilet" filmi bugün vizyona girdi. Vizyon öncesi Halil İbrahim Ceyhan ile bir araya geldik. Ünlü oyuncu ile filmden, çekim sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!

Kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan, Hamdi Alkan, Zeynep Alkan, Altan Erkekli ve Önder Yalçın gibi isimleri barındıran; aksiyon ve dram türlerini harmanlayarak izleyicilere sürükleyici bir sinema deneyimi sunmayı hedefleyen "Son Bilet" filmi seyirciyle buluştu. Vizyon öncesi filmin başrolü Halil İbrahim Ceyhan, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'e konuştu. İlk kez beyazperde tecrübesi yaşayan Ceyhan, "Sinema filminde çalışmak gerçekten çok farklı. Bir adam üzerinden giden bir hikaye. Ben biraz bu tarafına tav oldum diyebilirim." ifadelerini kullandı. Zorlandığı bir sahne olmadığını belirten oyuncu, "Son bir biletiniz olsa nereye giderdiniz?" sorusuna "Başladığım yere, aileme geri dönmek isterdim" yanıtını verdi. "İnsanlara karşı kin ve nefret beklemem" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti ve ekledi, "Özel hayatım kırmızı çizgimdir!" İşte röportajın tüm detayları...

Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!

-Neredeyse 4 yıl olmuş biz görüşmeyeli. Neler yaptın bu süreçte?

Çok yoğun bir dört yıldı. Yani güzel bir planlama yapıldı kariyerim adına da. Sağ olsun çalıştığım yapım şirketleri, oynadığım diziler onlar da güzel bir başarı elde etti. Güzeldi, şanslıydım bu anlamda. Hep bir şeyler kata kata devam ettik. Derken bir sinema filmi geldi, o da güzel oldu. Bu şekilde heyecanlı kariyer yolculuğu devam ediyor.

-"Son Bilet" filminin vizyona girmesine çok az kaldı. Aksiyon, dram ve suç türünde bir film izleyeceğiz anladığım kadarıyla. Biraz konusunu senden dinleyelim mi?

Son Bilet'te ailesini kaybetmiş çok profesyonel bir asker var aslında. Askerlik hayatını tamamen bitiriyor. Ailesiyle beraber, kızıyla beraber güzel, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmek üzerine bir plan yapan adam, öngörülemez bir kaza sonrası ailesini kaybediyor. Ve bunun büyük bir dramı içerisindeyken kendisi suçlu bulunuyor suçlu olmadığı halde. Bir üç sene daha bunun psikolojisiyle yaşamaya devam ediyor. Derken bazı açık noktalar bulduktan sonra işi araştırdığında aslında büyük bir komplonun parçası olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine düşüyor. Bunu açığa çıkartmaya çalışıyor. Tabii ki kaybettiği ailesini geri kazanamayacak ama en azından vicdani olarak yapması gereken görevi bir asker profesyonelliğinde de bir baba hassasiyetinde de yerine getirmeye çalışıyor. Çünkü kendisi de suçlu gibi göründüğü için aklanması lazım. En azından kendi vicdanında kendisine aklanması lazım. Bunun peşinde bir serüven.

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Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!

-İlk beyazperde filmin oldu "Son Bilet", nasıl bir deneyimdi senin için?

Sinema filminde çalışmak gerçekten çok farklı. Bunu genelde duyuyoruz bu işi daha önce yapmış insanlar tarafından. Evet, çok farklı, çok keyifli. Karakter özelinde tamamen adapte olduğunuz ve o dünyanın, o atmosferin içerisinde bulunduğunuz bir oluşum çıkıyor ortaya. Gerisi güzel bir karakter çıkarttıktan sonra onun keyfini çıkartmak, onun dramıyla üzülmek, onun sevinçleriyle sevinmek ve mutlu olmak. Bu tamamen hani derler ya paralel evrende farklı bir hayata geçiriyor sizi. O dönemi tamamen bir Barbaros olarak yaşadım mesela.

HİKAYENİN BİR ADAM ÜZERİNDEN GİTMESİNE TAV OLDUM

-Bu projede seni çeken ne oldu?

Yani aslında aile bağları kuvvetli bir adam var. Burada bir profesyonel asker var. Fakat onun dışında genelde biliyorsunuz bütün filmlerde çoklu başroller var, partnerler oluyor. Burada bir adamın hikayesi anlatılıyor. Evet, Altan Erkekli ve Hamdi Alkan sağ olsunlar çok güzel domine ettiler sahnelerimizi. Fakat bir adam üzerinden giden bir hikaye. Ben biraz bu tarafına aslında tav oldum diyebilirim. Yani tek başıma yüreklenebileceğim, yüklenebileceğim bir şey nasıl olur? Ben bu hikayeyi nasıl yansıtırım? Bunlar çok cazip geldi. Sonra hikaye çok güzel. İzleyiciler de izlediği zaman anlayacaklardır, bana hak vereceklerdir. Hani hikaye çok bilindik bir şekilde ilerlemiyor. Bana öyle geldi. Oynarken de bunu çok hissettim. Onu taşıyabileceğim, taşıyamayacağım merakı bende çok fazlaydı. Ve o yüzden de çok tamam dedim bu işe. Ve güzel de bir sonuç aldık diye düşünüyorum.

Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!

BU BİR RİSKTİ BENİM İÇİN

-Kadroda da muhteşem isimler var, nasıl bir set ortamınız oldu?

Valla çok keyifli bir set ortamı oldu. Biliyorsunuz zaten Hamdi Alkan bir yönetmen. Bir yönetmenle beraber aynı kadronun içerisinde oyuncu olarak yer almak; onun gözlemleri, onun deneyimleri, birikimleri… Keza Altan Bey (Erkekli), Altan ağabey sağ olsun çok güzel domine etti. Çok güzel örnekler verdi, yüreklendirdi sahnelerde. İlk yaptığım işin içerisinde bu kadar profesyonel isimlerle beraber olmak da zaten benim için büyük bir şanstı. Tadını çıkartarak işi bitirdik. Kısa da sürdü işimiz aslında. 15 gün kadar planlama yapılmıştı ama biz 10-12 gün civarında bitirdik işi. Çünkü enerji çok iyiydi. İş disiplini çok güzeldi. Herkesin iş disiplini çok güzeldi. Çünkü yılların oyuncularıyla berabersiniz. Bu da bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü karşınızda dev isimler var. Evet, benim ilk sinema filmim. Karşılayabilecek miyim? Çünkü onların profesyonellikleri bir tarafta, kilometre taşları bir tarafta ve karşılarına yeni birisi var. Bu da bir riskti benim için ama çok güzel bir şekilde geçti. Çok destek oldular bana sağ olsunlar. İyi ki böyle bir kadroyla çalıştım.

-İçinde bu kadar aksiyon barındıran bir işin set arkası da hareketli geçmiştir muhakkak, yaşanan ilginç bir anı varsa dinlemek isterim…

Mezarlık sahnesi çok güzeldi. Ve ilk filmin başlangıcındaki o insanlara yaşattığı şok ortamı çok iyiydi. Onları söyleyebilirim.

-Zorlandığınız sahneler oldu mu?

Yok, olmadı.

Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!

BAŞLADIĞI YERE DÖNMEK İSTERDİM

-Filmin adı film özelinde çok uygun olmuş fakat iç dünyasında insanı biraz sorgulatmıyor değil… Herhangi bir yere son bir kez gitme şansın olsa ve son bir biletin olsaydı, nereye gitmek isterdin?

Bütün her şeyi yaşamışsınız; yapmak istediğiniz kariyer, yaşadığınız hayatlar filan. Ama bunun var olma sebebi vardır. Başladığı yer vardır. Ailem. Mutlaka oraya gitmek isterdim.

İNTİKAM ALMAK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL

-Filmde bir de intikam durumu var. Bu duygunun sendeki karşılığını merak ediyorum…

Ya bu yaşanan olaya göre değişir bence. Buradaki intikam duygusunda evet bir tarafta karanlık bir şeyler yaşanıyor. Fakat ailesini kaybetmiş birisinden bahsediyoruz. Ve hayatını tamamen onlar için değiştirmiş birisinden bahsediyoruz. Ve o kayıpla alakalı suçlanan birisinden bahsediyoruz. O zaman işler değişiyor. O zaten filmde de yansıtmaya çalıştığım bir karakter duygusu var. Umarım izleyicilerimize yansıtır. Ben şu anda onun tüyosunu da vermek istemiyorum. Çünkü aksiyonun içerisinde bulunan bir insanın tamamen kin ve nefretle bu işi yapıyor olması olası gelebilir, öngörülebilir. Öyle bir duygu yok burada. Burada daha farklı bir duyguyla bu işi mecburiyetten biraz daha yapmak. Üzerine bir duygu, vicdan, sebep arama… Ama bir tarafta da kendi kayıpları var. Onu nasıl tolere edecek. Çünkü intikam almak kolay bir şey değil. Bir zarar vermek kolay bir şey değil. Fakat çok büyük bir zarar görüyor kendisi. Yani hayatındaki tek varlıkları kaybediyor bu insan. Onun karşılığında suçlanıyor. Ve karşılaştığı durum hiç hayatında denk gelmediği durum ki bu adam profesyonel asker bir sürü kötü olaylarla karşılaşmış olabilir. Ama kötüler arasında değerlendirdiğin zaman da bu çok daha kötü bir şey. Ve bunun vicdani bir tarafı da var. Bunu dengelemek kolay olmadı mesela. Yani oradaki bulduğumuz karakterin duygusu bunun için iki hafta falan araştırdım ben. Çünkü tabiri caizse veya biraz kaba anlatmak gerekirse çatık kaşlı, sadece intikam alan, eli silah tutan bir adam değil oradaki adam. Vicdanı da ağır basan birisi. Yani bu dengeyi kurmak, aynı denge içerisinde intikamın olması, aynı dengenin içerisinde acılarını barındırıyor olması falan bunları yansıtmak önemliydi. Umarım yansıtabilmişimdir.

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