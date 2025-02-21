Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!

-Neredeyse 4 yıl olmuş biz görüşmeyeli. Neler yaptın bu süreçte?

Çok yoğun bir dört yıldı. Yani güzel bir planlama yapıldı kariyerim adına da. Sağ olsun çalıştığım yapım şirketleri, oynadığım diziler onlar da güzel bir başarı elde etti. Güzeldi, şanslıydım bu anlamda. Hep bir şeyler kata kata devam ettik. Derken bir sinema filmi geldi, o da güzel oldu. Bu şekilde heyecanlı kariyer yolculuğu devam ediyor.

-"Son Bilet" filminin vizyona girmesine çok az kaldı. Aksiyon, dram ve suç türünde bir film izleyeceğiz anladığım kadarıyla. Biraz konusunu senden dinleyelim mi?

Son Bilet'te ailesini kaybetmiş çok profesyonel bir asker var aslında. Askerlik hayatını tamamen bitiriyor. Ailesiyle beraber, kızıyla beraber güzel, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmek üzerine bir plan yapan adam, öngörülemez bir kaza sonrası ailesini kaybediyor. Ve bunun büyük bir dramı içerisindeyken kendisi suçlu bulunuyor suçlu olmadığı halde. Bir üç sene daha bunun psikolojisiyle yaşamaya devam ediyor. Derken bazı açık noktalar bulduktan sonra işi araştırdığında aslında büyük bir komplonun parçası olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine düşüyor. Bunu açığa çıkartmaya çalışıyor. Tabii ki kaybettiği ailesini geri kazanamayacak ama en azından vicdani olarak yapması gereken görevi bir asker profesyonelliğinde de bir baba hassasiyetinde de yerine getirmeye çalışıyor. Çünkü kendisi de suçlu gibi göründüğü için aklanması lazım. En azından kendi vicdanında kendisine aklanması lazım. Bunun peşinde bir serüven.