Son Bilet filminin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan’dan itiraflar: Özel hayatım kırmızı çizgimdir!

BAŞLADIĞI YERE DÖNMEK İSTERDİM
-Filmin adı film özelinde çok uygun olmuş fakat iç dünyasında insanı biraz sorgulatmıyor değil… Herhangi bir yere son bir kez gitme şansın olsa ve son bir biletin olsaydı, nereye gitmek isterdin?
Bütün her şeyi yaşamışsınız; yapmak istediğiniz kariyer, yaşadığınız hayatlar filan. Ama bunun var olma sebebi vardır. Başladığı yer vardır. Ailem. Mutlaka oraya gitmek isterdim.
İNTİKAM ALMAK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL
-Filmde bir de intikam durumu var. Bu duygunun sendeki karşılığını merak ediyorum…
Ya bu yaşanan olaya göre değişir bence. Buradaki intikam duygusunda evet bir tarafta karanlık bir şeyler yaşanıyor. Fakat ailesini kaybetmiş birisinden bahsediyoruz. Ve hayatını tamamen onlar için değiştirmiş birisinden bahsediyoruz. Ve o kayıpla alakalı suçlanan birisinden bahsediyoruz. O zaman işler değişiyor. O zaten filmde de yansıtmaya çalıştığım bir karakter duygusu var. Umarım izleyicilerimize yansıtır. Ben şu anda onun tüyosunu da vermek istemiyorum. Çünkü aksiyonun içerisinde bulunan bir insanın tamamen kin ve nefretle bu işi yapıyor olması olası gelebilir, öngörülebilir. Öyle bir duygu yok burada. Burada daha farklı bir duyguyla bu işi mecburiyetten biraz daha yapmak. Üzerine bir duygu, vicdan, sebep arama… Ama bir tarafta da kendi kayıpları var. Onu nasıl tolere edecek. Çünkü intikam almak kolay bir şey değil. Bir zarar vermek kolay bir şey değil. Fakat çok büyük bir zarar görüyor kendisi. Yani hayatındaki tek varlıkları kaybediyor bu insan. Onun karşılığında suçlanıyor. Ve karşılaştığı durum hiç hayatında denk gelmediği durum ki bu adam profesyonel asker bir sürü kötü olaylarla karşılaşmış olabilir. Ama kötüler arasında değerlendirdiğin zaman da bu çok daha kötü bir şey. Ve bunun vicdani bir tarafı da var. Bunu dengelemek kolay olmadı mesela. Yani oradaki bulduğumuz karakterin duygusu bunun için iki hafta falan araştırdım ben. Çünkü tabiri caizse veya biraz kaba anlatmak gerekirse çatık kaşlı, sadece intikam alan, eli silah tutan bir adam değil oradaki adam. Vicdanı da ağır basan birisi. Yani bu dengeyi kurmak, aynı denge içerisinde intikamın olması, aynı dengenin içerisinde acılarını barındırıyor olması falan bunları yansıtmak önemliydi. Umarım yansıtabilmişimdir.