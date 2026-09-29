SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya’nın Cemşit’inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti

Ali Hürol'un ardından geriye; sahnelerde, ekranlarda ve seslendirdiği karakterlerde yaşattığı anılar ile kendisini tanıyanların yüreğinde bıraktığı derin iz kaldı.

ALİ HÜROL KİMDİR?

Ali Hürol, 17 Temmuz 1950'de Ankara'da doğdu. Babası tiyatro oyuncusu Ekmel Hürol, annesi opera sanatçısı Meserret Soyak'tı; yani sahne, daha küçük yaşından beri hayatının tam ortasındaydı. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olan Hürol, profesyonel tiyatro yaşamına 1968-69 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda adım attı.

Devlet Tiyatroları'ndan 1980'de ayrılınca kendi tiyatrosunu kurdu. Kırk yılı aşan sanat hayatında yüze yakın oyunda rol aldı, otuz civarında yetişkin oyununu sahneledi, çok sayıda çocuk oyununun da yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. 'Tatlı Çarşamba' ve 'Komşu Köyün Delisi' rol aldığı oyunlar arasındaydı.

Sahneyle de yetinmedi. TRT'nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak çalıştı, 2001-2014 yılları arasında bazı dizilerde de kamera karşısına geçti.