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Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 14:29

SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya'nın Cemşit'inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti

Tiyatro, televizyon ve seslendirme dünyasının sevilen isimlerinden Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hürol'un vefat haberini, 2021 yılında yaşamını yitiren usta oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

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SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya’nın Cemşit’inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti

Tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına, unutulmaz seslendirmelerden yetiştirdiği sanatçılara kadar iz bırakan Ali Hürol, 76 yaşında hayata veda etti.

SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya’nın Cemşit’inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık problemleriyle mücadele eden usta sanatçının ölümü, sevenleri ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

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SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya’nın Cemşit’inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti

Hürol'un vefat haberini, 2021 yılında yaşamını yitiren usta oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın duyurdu. Aydın'ın sözleri, yalnızca bir sanatçının değil, ailesi tarafından da gönülden benimsenmiş bir dostun ardından duyulan derin özlemi gözler önüne serdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya’nın Cemşit’inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti

"BABAMIN EN YAKIN DOSTLARINDAN BİRİYDİ"

Ali Hürol'u amcası olarak gören Arda Aydın, sosyal medya paylaşımında Hürol'un hayatındaki özel yerini anlattı. Çocukluğundan itibaren kendisini ve çevresindekileri koruyup kolladığını belirten Aydın, usta tiyatrocunun geride yalnızca sanat kariyeri değil, dokunduğu insanların hayatlarında da silinmez izler bıraktığını ifade etti.

SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya’nın Cemşit’inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti

Arda Aydın, paylaşımının sonunda Hürol'a duyduğu özlemi şu anlamlı sözlerle dile getirdi:

"Çok sevgili canım Amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde Teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. O'nu en son Antalya Altın Portakal'da seslendirme sergisinde Serdal Güzel'in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam…"

SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya’nın Cemşit’inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti

Ali Hürol'un ardından geriye; sahnelerde, ekranlarda ve seslendirdiği karakterlerde yaşattığı anılar ile kendisini tanıyanların yüreğinde bıraktığı derin iz kaldı.

ALİ HÜROL KİMDİR?
Ali Hürol, 17 Temmuz 1950'de Ankara'da doğdu. Babası tiyatro oyuncusu Ekmel Hürol, annesi opera sanatçısı Meserret Soyak'tı; yani sahne, daha küçük yaşından beri hayatının tam ortasındaydı. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olan Hürol, profesyonel tiyatro yaşamına 1968-69 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda adım attı.

Devlet Tiyatroları'ndan 1980'de ayrılınca kendi tiyatrosunu kurdu. Kırk yılı aşan sanat hayatında yüze yakın oyunda rol aldı, otuz civarında yetişkin oyununu sahneledi, çok sayıda çocuk oyununun da yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. 'Tatlı Çarşamba' ve 'Komşu Köyün Delisi' rol aldığı oyunlar arasındaydı.

Sahneyle de yetinmedi. TRT'nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak çalıştı, 2001-2014 yılları arasında bazı dizilerde de kamera karşısına geçti.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör

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