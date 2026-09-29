Haberler
Galeri
Magazin
SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya'nın Cemşit'inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 14:29
SON DAKİKA: Aşkına Eşkıya'nın Cemşit'inden acı haber! Usta oyuncu Ali Hürol 76 yaşında hayatını kaybetti
Tiyatro, televizyon ve seslendirme dünyasının sevilen isimlerinden Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hürol'un vefat haberini, 2021 yılında yaşamını yitiren usta oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.