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Haberler Galeri SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın'ın efsane yıldızından acı haber! Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:20

SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın'ın efsane yıldızından acı haber! Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti!

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrolerinde yer aldığı Çocuklar Duymasın'daki "Seyyar Tayyar" karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya'dan acı haber geldi. Usta oyuncu 77 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın’ın efsane yıldızından acı haber! Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti!

Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası,Tatlı Hayat ve Çocuklar Duymasın gibi birçok önemli dizide rol alan Muhammet Emin Gümüşkaya'dan acı haber geldi.

SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın’ın efsane yıldızından acı haber! Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti!

Özellikle Çocuklar Duymasın'daki "Seyyar Tayyar" karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın’ın efsane yıldızından acı haber! Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti!

Muhammet Emin Gümüşkaya, Pendik'te özel bir hastanede akciğer yetmezliğinden tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın’ın efsane yıldızından acı haber! Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti!

Muhammet Emin Gümüşkaya'nın vefat haberini ise arkadaşı Zafer Algöz, bu sözlerle duyurdu:

"Emin Gümüşkaya'yı kaybettik… Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü…Allah rahmet eylesin.🙏" notunu düştü.

SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın’ın efsane yıldızından acı haber! Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti!

MUHAMMED EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde istanbul'da doğmuştur. Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya'dır. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

1985 yılında "Bay Alkide oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu Seyyar Tayyar karakteri ile halkın sevdiği oyuncular arasına girmeyi başardı.

Emin Gümüşkaya, Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda, Orhan Asena'nın Kapılar adlı oyununda Topal rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosuna geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı gibi yönetmenlik de yaptı.

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