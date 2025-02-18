SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın’ın efsane yıldızından acı haber! Muhammet Emin Gümüşkaya 77 yaşında hayatını kaybetti!

MUHAMMED EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948 tarihinde istanbul'da doğmuştur. Tam adı Muhammed Emin Gümüşkaya'dır. Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

1985 yılında "Bay Alkide oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. Özellikle 2010 yılında Çocuklar Duymasın adlı dizide başarıyla canlandırmış olduğu Seyyar Tayyar karakteri ile halkın sevdiği oyuncular arasına girmeyi başardı.

Emin Gümüşkaya, Tiyatroya 1964 yılında Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda, Orhan Asena'nın Kapılar adlı oyununda Topal rolüyle başladı. William Shakespeare tarafından yazılan Hırçın Kız adlı tiyatro oyununda aldığı rol ile 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosuna geçti. Daha sonra pek çok oyunda rol aldığı gibi yönetmenlik de yaptı.