SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'a fenomenlerden acı veda! "Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz"

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlere, memleketi Hatay'da yakalandı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde son dakika olarak acı haber geldi. Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden ve 1,3 milyon kişinin takip ettiği Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti. Taha Duymaz'ın vefatının ardından ablası Semiha Duymaz genç fenomenden geriye kalan eşyaları paylaşarak ölüm haberini doğruladı. Günlerdir süren umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya fenomenleri Dilan Polat, Yasemin Sakallıoğlu, Danla Bilic, Pau, CZN Burak ve Taha Duymaz'ı yakından tanıyan, tanımayan bir çok fenomen veda paylaşımında bulundu. Taha Duymaz ile anılarını paylaşan fenomenler hüzünlendirdi...İşte sosyal medya fenomenlerinin Taha Duymaz'a vedası...