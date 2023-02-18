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Haberler Galeri SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'a fenomenlerden acı veda! "Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz"
Giriş Tarihi: 18.02.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 08:00

SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'a fenomenlerden acı veda! "Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz"

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlere, memleketi Hatay'da yakalandı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde son dakika olarak acı haber geldi. Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden ve 1,3 milyon kişinin takip ettiği Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti. Taha Duymaz'ın vefatının ardından ablası Semiha Duymaz genç fenomenden geriye kalan eşyaları paylaşarak ölüm haberini doğruladı. Günlerdir süren umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya fenomenleri Dilan Polat, Yasemin Sakallıoğlu, Danla Bilic, Pau, CZN Burak ve Taha Duymaz'ı yakından tanıyan, tanımayan bir çok fenomen veda paylaşımında bulundu. Taha Duymaz ile anılarını paylaşan fenomenler hüzünlendirdi...İşte sosyal medya fenomenlerinin Taha Duymaz'a vedası...

SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’a fenomenlerden acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Hatay'da yaşadığı köy evinin mutfağında çektiği yemek videoları ile dikkat çeken sonrasında adını büyük bir kitleye duyurmayı başaran fenomen Taha Duymaz genç yaşta hayata veda etti. Ölüm onu yine her şeyin başladığı memleketi Hatay'da buldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremde kardeşi, halası ve kuzenleriyle kaldığı enkaz altından Taha Duymaz'ın cansız bedeni çıktı.

SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’a fenomenlerden acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlere, memleketi Hatay'da yakalandı.

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SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’a fenomenlerden acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Günlerdir süren umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı. Asrın felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'dan depremin 12. gününde son dakika olarak acı haber geldi.

SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’a fenomenlerden acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Sosyal medyada yokluk içinde çektiği yemek videolarıyla gönülleri fetheden ve 1,3 milyon kişinin takip ettiği Taha Duymaz 19 yaşında hayata veda etti.

SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz’a fenomenlerden acı veda! Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz

Taha Duymaz'ın vefatının ardından ablası Semiha Duymaz genç fenomenden geriye kalan eşyaları paylaşarak ölüm haberini doğruladı.

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