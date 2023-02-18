SON DAKİKA: Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'a fenomenlerden acı veda! "Yaşarken uğradığın zorbalıklar için özür dileriz"

Hatay'da yaşadığı köy evinin mutfağında çektiği yemek videoları ile dikkat çeken sonrasında adını büyük bir kitleye duyurmayı başaran fenomen Taha Duymaz genç yaşta hayata veda etti. Ölüm onu yine her şeyin başladığı memleketi Hatay'da buldu. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremde kardeşi, halası ve kuzenleriyle kaldığı enkaz altından Taha Duymaz'ın cansız bedeni çıktı.