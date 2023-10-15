Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!

Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü, şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirtildi. Bu nedenle şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulması talep edildiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...