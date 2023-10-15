Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!

Son Dakika! Ünlü fenomen Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmanın detaylarına GÜNAYDIN ulaştı. Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Polat'ın, mal varlığını da işledikleri bu suçların sonucunda elde ettiği belirlendi. İşte son dakika haberinin merak edilen tüm detayları…