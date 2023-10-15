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Haberler Galeri Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 07:12

Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!

Son Dakika! Ünlü fenomen Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmanın detaylarına GÜNAYDIN ulaştı. Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Polat'ın, mal varlığını da işledikleri bu suçların sonucunda elde ettiği belirlendi. İşte son dakika haberinin merak edilen tüm detayları…

ARZU KAYA
Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!

Sosyal medya fenomeni Dilan ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Polat ailesi ile yakınlarının tüm mal varlığına el konulması ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına ilişkin karara ve soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!

Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü, şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirtildi. Bu nedenle şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulması talep edildiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

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Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!

Son dakika haberler… Son günlerde kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok suça karıştıkları yönünde iddialarla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çifti ile akrabaları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın Polat çifti ile birinci ve ikinci dereceden yakınları hakkında mal varlıklarına tedbir konulması ve haklarında yurtdışı çıkış yasağı getirilmesine yönelik karar alındı. Soruşturmanın ve alınan kararın detaylarına SABAH ulaştı.

Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!

4 AYRI SUÇ, 13 ŞÜPHELİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Polat çifti ile yakınlarına ilişkin "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Son Dakika! Detaylara GÜNAYDIN ulaştı! Savcılıktan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında şok iddia! Suç örgütü kurmak ve yönetmek!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu dikkate alan Başsavcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.

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