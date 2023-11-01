Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.11.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 08:29

SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Lüks yaşantısı ve aşırıya kaçan harcamalarıyla bilinen Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok kısa bir sürede bu kadar zengin olması herkesin dikkatini çekmişti. Sık sık görgüsüzlükle suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medya hesabından yaptığı ortak açıklamayla şımarıklıkları ve gösterişlerinin olduğunu vurgulayarak özür dilemişti. Son olarak kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Engin Polat ve Dilan Polat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Emir SOMER
SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.

SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı.

SON DAKİKA! Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı! Yeni detaylar ortaya çıktı

Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.

SON DAKİKA