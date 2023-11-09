Giriş Tarihi: 09.11.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 08:39

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat her şeyi tek tek itiraf etti! ‘25 milyonun 7 ve 18 milyonunu…’

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Polatlar soruşturmasında şok edici detaylar çıkmaya devam ediyor. Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine ilişkin konuşma yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan Engin Polat, verdiği ifadede hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için şu savunmayı yaptı: "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." İşte Engin Polat'ın verdiği ifadeden satırbaşları…