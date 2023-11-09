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Haberler Galeri SON DAKİKA: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat her şeyi tek tek itiraf etti! ‘25 milyonun 7 ve 18 milyonunu…’
Giriş Tarihi: 09.11.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 08:39

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat her şeyi tek tek itiraf etti! ‘25 milyonun 7 ve 18 milyonunu…’

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Polatlar soruşturmasında şok edici detaylar çıkmaya devam ediyor. Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğine ilişkin konuşma yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan Engin Polat, verdiği ifadede hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için şu savunmayı yaptı: "25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım." İşte Engin Polat'ın verdiği ifadeden satırbaşları…

SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat her şeyi tek tek itiraf etti! ‘25 milyonun 7 ve 18 milyonunu…’

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye GÜNAYDIN ulaştı.

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat her şeyi tek tek itiraf etti! ‘25 milyonun 7 ve 18 milyonunu…’

Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.

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SON DAKİKA: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat her şeyi tek tek itiraf etti! ‘25 milyonun 7 ve 18 milyonunu…’

Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat her şeyi tek tek itiraf etti! ‘25 milyonun 7 ve 18 milyonunu…’

NAYLON FATURANIN İZİ SILA DOĞU'NUN CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat, bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.

SON DAKİKA: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat her şeyi tek tek itiraf etti! ‘25 milyonun 7 ve 18 milyonunu…’

ANNEANNESİ'NE GELİR OLSUN DİYE KURMUŞ

Polat'ın 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı. Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi'ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.

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