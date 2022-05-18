Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin "Dün biraz olaylı geçti" dedi nişan karelerini paylaştı!

Magazin gündemine son dakika düşen müjdeli haber: ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile yıldızı parlayan ve yine Destan dizisi ile başarısına başarı katan güzel oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, bir süredir güzel bir birliktelik yaşıyor. Milli basketbolcu, geçen yıl Eylül ayında Kapadokya'da Ebru Şahin'e romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında Cedi Osman ile nişanlandığı ortaya çıkan Ebru Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanından ilk kareler...