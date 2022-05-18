Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin "Dün biraz olaylı geçti" dedi nişan karelerini paylaştı!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile yıldızı parlayan ve yine Destan dizisi ile başarısına başarı katan güzel oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, bir süredir güzel bir birliktelik yaşıyor.