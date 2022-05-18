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Haberler Galeri Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin "Dün biraz olaylı geçti" dedi nişan karelerini paylaştı!
Giriş Tarihi: 18.05.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 14:10

Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin "Dün biraz olaylı geçti" dedi nişan karelerini paylaştı!

Magazin gündemine son dakika düşen müjdeli haber: ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile yıldızı parlayan ve yine Destan dizisi ile başarısına başarı katan güzel oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, bir süredir güzel bir birliktelik yaşıyor. Milli basketbolcu, geçen yıl Eylül ayında Kapadokya'da Ebru Şahin'e romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında Cedi Osman ile nişanlandığı ortaya çıkan Ebru Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı. İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanından ilk kareler...

Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin Dün biraz olaylı geçti dedi nişan karelerini paylaştı!

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteri ile yıldızı parlayan ve yine Destan dizisi ile başarısına başarı katan güzel oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, bir süredir güzel bir birliktelik yaşıyor.

Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin Dün biraz olaylı geçti dedi nişan karelerini paylaştı!

Son dakika haberleri: Milli basketbolcu, geçen yıl Eylül ayında Kapadokya'da Ebru Şahin'e romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin Dün biraz olaylı geçti dedi nişan karelerini paylaştı!

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı.

Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin Dün biraz olaylı geçti dedi nişan karelerini paylaştı!

Aile arasında Cedi Osman ile nişanlandığı ortaya çıkan Ebru Şahin mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesabından "Dün biraz olaylı geçti" notu ile paylaştı.

Son dakika: Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman bombayı patlattı! Ebru Şahin Dün biraz olaylı geçti dedi nişan karelerini paylaştı!

İşte Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nişanından ilk kareler...

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