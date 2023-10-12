Son Dakika Haberi: Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK’ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!

3 ŞİRKET DİKKAT ÇEKTİ

MASAK, Polat'ın bağlı olduğu şirketlerin, alış bildiriminde bulunduğu sahte belge düzenleyicisi 'Byzgun Güzellik Kozmetik', 'Fekpen Plastik Gıda Sanayi' ve 'Tekbaşer Metal ve Sanayi' isimli 3 şirketi de mercek altına aldı. Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3'ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden ilki 'Byzgun Güzellik Kozmetik' şirketiydi.