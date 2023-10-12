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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 12.10.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 08:23

Son Dakika Haberi: Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!

SON DAKİKA: Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı rapordan yeni detaylara GÜNAYDIN ulaştı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketi sahte belge düzenledi. Üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü tespit edildi. İşte günlerdir konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın şirketleri hakkında hazırlanan usulsüzlüklerle dolu MASAK raporunun detayları...

Mustafa Sait ÖZKAN
Son Dakika Haberi: Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK’ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da arasında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket hakkında MASAK'ın hazırladığı raporun ayrıntıları ortaya çıktı. 500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Dilan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

Son Dakika Haberi: Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK’ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!

MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.

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Son Dakika Haberi: Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK’ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!

Rapora göre Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirket, bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulundu.

Son Dakika Haberi: Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK’ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!

MASAK'ın sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına SABAH ulaştı.

Son Dakika Haberi: Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK’ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!

3 ŞİRKET DİKKAT ÇEKTİ

MASAK, Polat'ın bağlı olduğu şirketlerin, alış bildiriminde bulunduğu sahte belge düzenleyicisi 'Byzgun Güzellik Kozmetik', 'Fekpen Plastik Gıda Sanayi' ve 'Tekbaşer Metal ve Sanayi' isimli 3 şirketi de mercek altına aldı. Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3'ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden ilki 'Byzgun Güzellik Kozmetik' şirketiydi.

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