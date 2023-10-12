Giriş Tarihi: 12.10.2023 06:35
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
08:23
Son Dakika Haberi: Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı! Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı raporda yeni detaylar ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Dilan Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili MASAK'ın hazırladığı rapordan yeni detaylara GÜNAYDIN ulaştı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketi sahte belge düzenledi. Üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü tespit edildi. İşte günlerdir konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın şirketleri hakkında hazırlanan usulsüzlüklerle dolu MASAK raporunun detayları...