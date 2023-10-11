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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!
Giriş Tarihi: 11.10.2023 06:35 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 10:01

Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!

Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü… Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Mustafa Sait ÖZKAN
Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında rapor hazırladı. Rapora göre, Polat'la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!

Son Dakika Haberi… MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

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Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!

Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat'a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.
MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. MASAK'ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!

Son dakika haberinin tüm detayları... Mali Suçları Araştırma Kurulu, son günlerde hakkında, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi hakkında rapor hazırladı.

İddialar arasında en çarpıcı olan, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu. MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı.

Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!

16 ŞİRKETLERİ VAR

Araştırmaya göre Dilan Polat ve 7 kişinin sahibi ve ortağı olduğu, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, mücevherat alanlarında toplam 16 şirket bulunuyor.

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