Giriş Tarihi: 11.10.2023 06:35
Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
10:01
Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!
Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü… Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşiyle ilgili rapor hazırladı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği iddialarına yer verildi. İşte merak edilen tüm detaylar…