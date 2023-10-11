Son Dakika Haberi: MASAK ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ı yakın takibe aldı! 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var! MASAK raporunda tek tek açıklandı!

Son dakika haberinin tüm detayları... Mali Suçları Araştırma Kurulu, son günlerde hakkında, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan Dilan Polat ve eşi hakkında rapor hazırladı.

İddialar arasında en çarpıcı olan, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik suç gelirlerini akladıkları iddiası oldu. MASAK'ın mercek altına aldığı isimler arasında, Dilan Polat, Polat'ın eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu olmak üzere 8 kişi yer aldı.