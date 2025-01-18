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Haberler Galeri SON DAKİKA! Hüseyin Avni Danyal'ın en acı günü! Annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 13:59

SON DAKİKA! Hüseyin Avni Danyal'ın en acı günü! Annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti

'Ferhunde Hanımlar, 'Kurşun Yarası', 'Çemberimde Gül Oya', 'Hatırla Sevgili', 'Vatanım Sensin', 'Yargı' gibi birçok başarılı projede yer alan usta aktör Hüseyin Avni Danyal, acı haberle sarsıldı. Danyal sosyal medya hesabından annesi Aysel Danyal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

SON DAKİKA! Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesi Aysel Danyal'ın vefatıyla sarsıldı.

SON DAKİKA! Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti

Danyal, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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SON DAKİKA! Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti

Acı haberi 'Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğu uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir' notuyla yayınladı.

SON DAKİKA! Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti

'YOLUN AÇIK OLSUN ANNECİĞİM'

Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal da kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim" mesajını düştü.

SON DAKİKA! Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti

Anne acısı yaşayan oyuncuya sanat dünyasından ve sevenlerinden taziye mesajları geldi.

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