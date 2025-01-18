SON DAKİKA! Hüseyin Avni Danyal’ın en acı günü! Annesi Aysel Danyal hayatını kaybetti

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesi Aysel Danyal'ın vefatıyla sarsıldı. Danyal, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haberi 'Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğu uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir' notuyla yayınladı. 'YOLUN AÇIK OLSUN ANNECİĞİM' Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal da kayınvalidesiyle fotoğrafını paylaşarak, 'Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim' mesajını düştü. Anne acısı yaşayan oyuncuya sanat dünyasından ve sevenlerinden taziye mesajları geldi.