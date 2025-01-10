SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu

Son dakika haberi: Sanat dünyası bu skandalla çalkalanıyor. Ayşe Barım'ın Danışmanlık şirketi aracılığıyla piyasada tekelleştiği ve bazı ünlü isimleri piyasadan engellemeye çalıştığı iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.