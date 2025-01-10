Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu
Giriş Tarihi: 10.01.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:59

SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı. Oyuncu Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok ünlü isme menajerlik yapan ID iletişimin sahibi Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşulanlar arasında yerini aldı. İddiaya göre Barım, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırıyor ve kendi oyuncularını öne çıkarıyordu.

Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu

Son dakika haberi: Sanat dünyası bu skandalla çalkalanıyor. Ayşe Barım'ın Danışmanlık şirketi aracılığıyla piyasada tekelleştiği ve bazı ünlü isimleri piyasadan engellemeye çalıştığı iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı.

SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu

Savcılık, sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar olarak kabul ettiğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını hedeflediklerini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı. Savcılık, sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar olarak kabul ettiğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını hedeflediklerini belirtti.

SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu

MENAJERLERLE İLGİLİ BİRBİRİNDEN CİDDİ İDDİALAR VAR

Rekabet Kurulu, dizi ve film sektörüyle bağlantılı 21 şirkete soruşturma başlattı. Bu gelişme sanat dünyası ve sosyal medyada memnuniyetle karşılandı.

Yıllardır bazı menajer ve menajerlik ajanslarının baskısı altında kalan, sektörden dışlanan, işini kaybedenler şahit oldukları skandalları açıkladı.

SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu

İşte menajerlik şirketleriyle ilgili korkunç iddialardan bazıları….

*DİJİTAL PLATFORMLARLA GİZLİ ANLAŞMALAR YAPILARAK KENDİ OYUNCULARINA İŞ BAĞLIYORLAR. KENDİLERİYLE ÇALIŞMAYAN YAPIM FİRMALARI VE OYUNCULARI SEKTÖRDEN DIŞLIYORLAR

*OYUNCULARA SİYASİ GÖRÜŞ DAYATMASI YAPILIYOR, BAZI BELEDİYELERLE ÇALIŞMASINA MÜSAADE EDİLMİYOR
*BAZI MENAJERLER, SANATÇILARINA SEÇİM DÖNEMLERİNDE TARAFLI PAYLAŞIM YAPMALARI İÇİN BASKI YAPIYOR

SON DAKİKA