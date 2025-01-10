SON DAKİKA! ID iletişim sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma: Serenay Sarıkaya başta birçok ünlünün menajerliğini üstleniyordu

Giriş Tarihi: 10.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
14:59
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı. Oyuncu Serenay Sarıkaya başta olmak üzere birçok ünlü isme menajerlik yapan ID iletişimin sahibi Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar çok konuşulanlar arasında yerini aldı. İddiaya göre Barım, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırıyor ve kendi oyuncularını öne çıkarıyordu.