Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı
Giriş Tarihi: 01.02.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:49

Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı

Son dakika... Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunun solisti, şarkıcı Kaan Boşnak ve müzik yapımcısı Ahmet Güngörmüş arasında sular durulmuyor. Davacı Ahmet Güngörmüş, "Caymaya İtiraz, Maddi Tazminat ve Marka Hakkına Tecavüzün Önlenip Kaldırılması" için ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın solisti ve kurucusu olduğu müzik grubuna yönelik Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne 3 dava açtı. Mahkeme 3 davayı da sözleşmenin Ahmet Güngörmüş lehine ağır şartlar taşıması ve yeterli delillerin oluşmadığı gerekçesiyle davaları reddetti.

Armağan YILMAZ
Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı

Son dakika haberi: Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunun solisti ve kurucusu ünlü şarkıcı Kaan Boşnak ve ünlü müzik adamı Ahmet Güngörmüş arasında sular durulmuyor. Davacı Ahmet Güngörmüş, Caymaya İtiraz, Maddi Tazminat ve Marka Hakkına Tecavüzün Önlenip Kaldırılması için 3 ayrı davayla, Kaan Boşnak'ın solist ve kurucu olduğu gruba yönelik Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı

CAYMA KÖTÜ NİYETLİ

Ahmet Güngörmüş'ün mahkemeye sunduğu dilekçede, davacı taraf olan kendisinin davalı olan Kaan Boşnak ile aralarında 2013 yılında imzalanan sözleşmeyle 5 yıl içinde 5 albüm çıkarmayı üstlendiği, "Evdekilere Selam" ve "Otoban Sıcağı" isimli 2 albümü yayınlandığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı

2016 yılına gelindiğinde Üçüncü albüm çıkmadan, şarkıların yapım şirketine sorulmadan internet ortamına sunulmasıyla birlikte gruba ihtar çekildiği, şarkıcı Kaan Boşnak'ın şirket yöneticilerine yönelik tehditkar tutumu, grup üyelerinin sözleşmeye aykırı eylemeleri nedeniyle savcılığa şikayet edilmesiyle; sözleşmeden cayıldığı, bu caymanın kötü niyetli olup dava edildiği ifade edildi.

Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı

SANATÇI KORUMASIZ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, 3 yıl içinde yalnızca 2 albüme ilişkin yükümlülüğünü yerine getirdiği, davalı eser sahipleri olan Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunun bu durum menfaatlerine aykırı olduğu, davacı taraf olan Ahmet Güngörmüş'ün davalıların sözleşmeye aykırı eylemleri nedeniyle çalışmaların tamamlanamadığı iddiası yeterli belge ve delillerle ispatlanamadığı kaydedildi.

Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı

Sözleşmenin incelenmesiyle mahkeme, sanatçının korumasız, davacı şirketin üstün bir konumda olduğu, 2016 yılında müzik şirketinin Kaan Boşnak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, sözleşmenin sürdürülemez hele geldiği, davacının kendisine devredilen hakkı gereği kullanmadığının anlaşıldığı, davacı taraf olan Ahmet Güngörmüş'ün aksini ispat edemediği belirtilerek "Cayma" davasının reddine karar verdi.

DAVAYA RED

Davacı , Ahmet Güngörmüş davalı olan müzik grubunun sahibi ve aynı zamanda solisti olan Kaan Boşnak'ın sözleşmeye aykırı davranarak albüm satışlarını yeterince gerçekleşmediği, konser, imza günü gibi etkinliklere katılmayan grubun, kendisini zarara uğratması nedeniyle davalı olan Kaan Boşnak'a maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davalı taraf olan Kaan Boşnak ise sözleşmeye , sözleşmenin hükümlerinin ağır şartlar taşıdığını belirterek davanın reddini istedi. Bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme sözleşmede yapımcı Ahmet Güngörmüş lehine orantısızlık olduğu, grubun sözleşmeye aykırı davrandığının ispatlanamadığı, caymadan sonraki dönem için mali hakkın davalı taraf olan müzik grubuna döndüğü ve taleplerin yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle "Maddi Tazminat" davasını reddetti.

SON DAKİKA