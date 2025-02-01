Giriş Tarihi: 01.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
14:49
Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı
Son dakika... Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunun solisti, şarkıcı Kaan Boşnak ve müzik yapımcısı Ahmet Güngörmüş arasında sular durulmuyor. Davacı Ahmet Güngörmüş, "Caymaya İtiraz, Maddi Tazminat ve Marka Hakkına Tecavüzün Önlenip Kaldırılması" için ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın solisti ve kurucusu olduğu müzik grubuna yönelik Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne 3 dava açtı. Mahkeme 3 davayı da sözleşmenin Ahmet Güngörmüş lehine ağır şartlar taşıması ve yeterli delillerin oluşmadığı gerekçesiyle davaları reddetti.