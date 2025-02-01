Son Dakika | Kaan Boşnak ve Ahmet Güngörmüş geriliminde yeni gelişme: 3 davayı da kazandı

Sözleşmenin incelenmesiyle mahkeme, sanatçının korumasız, davacı şirketin üstün bir konumda olduğu, 2016 yılında müzik şirketinin Kaan Boşnak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, sözleşmenin sürdürülemez hele geldiği, davacının kendisine devredilen hakkı gereği kullanmadığının anlaşıldığı, davacı taraf olan Ahmet Güngörmüş'ün aksini ispat edemediği belirtilerek "Cayma" davasının reddine karar verdi.

DAVAYA RED

Davacı , Ahmet Güngörmüş davalı olan müzik grubunun sahibi ve aynı zamanda solisti olan Kaan Boşnak'ın sözleşmeye aykırı davranarak albüm satışlarını yeterince gerçekleşmediği, konser, imza günü gibi etkinliklere katılmayan grubun, kendisini zarara uğratması nedeniyle davalı olan Kaan Boşnak'a maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davalı taraf olan Kaan Boşnak ise sözleşmeye , sözleşmenin hükümlerinin ağır şartlar taşıdığını belirterek davanın reddini istedi. Bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme sözleşmede yapımcı Ahmet Güngörmüş lehine orantısızlık olduğu, grubun sözleşmeye aykırı davrandığının ispatlanamadığı, caymadan sonraki dönem için mali hakkın davalı taraf olan müzik grubuna döndüğü ve taleplerin yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle "Maddi Tazminat" davasını reddetti.