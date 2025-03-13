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Haberler Galeri SON DAKİKA! Kardeş Payı'nın Hilmi'si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:23 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:23

SON DAKİKA! Kardeş Payı'nın Hilmi'si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...

Son dakika haberleri: "Düğün Dernek", "İşler Güçler" ve bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kardeş Payı'nda canlandırdığı "Hilmi" karakteriyle hafızalara kazanan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı "Yine ailemizden birini kaybettik." paylaşımıyla duyurdu. Öte yandan Şinasi Yurtsever'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım da ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Kardeş Payı’nın Hilmi’si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever’in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...

Son dakika haberleri: Bir döneme damga vuran "Kardeş Payı" dizisinde canlandırdığı "Hilmi" karakteriyle büyük beğeni toplayan Şinasi Yurtseven (51) hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun bir süredir mide kanseri tedavisi gördüğü belirtilirken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da ortaya çıktı. İşte detaylar...

SON DAKİKA! Kardeş Payı’nın Hilmi’si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever’in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...

Ünlü oyuncunun ölüm haberinin meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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SON DAKİKA! Kardeş Payı’nın Hilmi’si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever’in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...

"YİNE AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETTİK"

Algöz paylaşımında, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Kardeş Payı’nın Hilmi’si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever’in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...

İşte Zafer Algöz'ün o paylaşımı:

SON DAKİKA! Kardeş Payı’nın Hilmi’si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever’in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...

"MİDE KANSERİ TEŞHİSİ İLE TEDAVİ GÖRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ"

Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Yurtsever'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında, mide kanseri teşhisi ile tedavi görürken hayatını kaybetti.