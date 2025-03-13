SON DAKİKA! Kardeş Payı’nın Hilmi’si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever’in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...

Son dakika haberleri: Bir döneme damga vuran "Kardeş Payı" dizisinde canlandırdığı "Hilmi" karakteriyle büyük beğeni toplayan Şinasi Yurtseven (51) hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun bir süredir mide kanseri tedavisi gördüğü belirtilirken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da ortaya çıktı. İşte detaylar...