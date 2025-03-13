Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
21:23
SON DAKİKA! Kardeş Payı'nın Hilmi'si hayatını kaybetti! Şinasi Yurtsever'in son paylaşımı ortaya çıktı: Güzel dostluklar...
Son dakika haberleri: "Düğün Dernek", "İşler Güçler" ve bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Kardeş Payı'nda canlandırdığı "Hilmi" karakteriyle hafızalara kazanan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından yaptığı "Yine ailemizden birini kaybettik." paylaşımıyla duyurdu. Öte yandan Şinasi Yurtsever'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım da ortaya çıktı.