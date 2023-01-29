Son dakika: Meltem Miraloğlu hamile mi? 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu’ndan haber var!

Giriş Tarihi: 29.01.2023 11:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
11:36
Magazin kulisleri son dakika haberi ile çalkalandı! Küçük yaşta oyunculuğa başlayan Meltem Miraloğlu adını duyurduğu dizideki gibi kendisinden 48 yaş büyük Amelikalı Patrick ile evlenmişti. "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Burada o dönem 82 yaşında olan Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu son olarak 48 yaş büyük eşinden çocuk dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle olay olmuştu. Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberi magazine bomba gibi düştü. İşte hamile olduğu söylenen Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan yeni iddialar...