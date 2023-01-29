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Haberler Galeri Son dakika: Meltem Miraloğlu hamile mi? 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan haber var!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 11:36

Son dakika: Meltem Miraloğlu hamile mi? 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'ndan haber var!

Magazin kulisleri son dakika haberi ile çalkalandı! Küçük yaşta oyunculuğa başlayan Meltem Miraloğlu adını duyurduğu dizideki gibi kendisinden 48 yaş büyük Amelikalı Patrick ile evlenmişti. "Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. Burada o dönem 82 yaşında olan Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu son olarak 48 yaş büyük eşinden çocuk dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle olay olmuştu. Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberi magazine bomba gibi düştü. İşte hamile olduğu söylenen Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan yeni iddialar...

Son dakika: Meltem Miraloğlu hamile mi? 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu’ndan haber var!

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor. Son olarak öyle bir iddia ortaya atıldı ki sosyal medya eski oyuncuyu konuştu.

Son dakika: Meltem Miraloğlu hamile mi? 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu’ndan haber var!

"Hayat Devam Ediyor" dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti. O dönem 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, şok etkisi yaratmıştı. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenen oyuncu uzun süre magazinde adından söz ettirmişti.

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Son dakika: Meltem Miraloğlu hamile mi? 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu’ndan haber var!

Yaptığı evliliğin ardından farklı iddialarla sık sık gündeme gelen Meltem Miraloğlu'nun adı son olarak bebek haberi ile anıldı.

Son dakika: Meltem Miraloğlu hamile mi? 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu’ndan haber var!

Magazin kulisleri son dakika haberi ile çalkalandı! Küçük yaşta oyunculuğa başlayan Meltem Miraloğlu adını duyurduğu dizideki gibi kendisinden 48 yaş büyük Amelikalı Patrick ile evlenmişti. Meltem Miraloğlu, eşinden çocuk dünyaya getirmek için tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle olay olmuştu.

Son dakika: Meltem Miraloğlu hamile mi? 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu’ndan haber var!

Meltem Miraloğlu'nun hamile olduğu haberi magazine bomba gibi düştü. İşte hamile olduğu söylenen Meltem Miraloğlu hakkında ortaya atılan yeni iddialar...

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