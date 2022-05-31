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Haberler Galeri Son dakika müjdeli haber: Güzel oyuncu Hande Soral anne oldu! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin oğlu Ali...
Giriş Tarihi: 31.05.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 08:29

Son dakika müjdeli haber: Güzel oyuncu Hande Soral anne oldu! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin oğlu Ali...

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncular Hande Soral ile Fulya Zenginer aynı zamanlarda hamile kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde oğlu Milan'ı kucağına alan Fulya Zenginer'den sonra Hande Soral'dan da müjdeli haber geldi. Son dakika olarak magazin gündemine düşen habere göre; Hande Soral anne oldu. İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci oğullarına Ali ismini koydu. Fulya Zenginer ile Hande Soral hamilelik dönemlerinde karnı burnunda pozları ile sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. 35 yaşında ilk bebeğini kucağına alan Hande Soral'dan son olarak çok özel hamilelik pozları gelmişti. Bebeğini karnında taşıdığı son günleri ölümsüzleştiren Hande Soral'ın beyazlar içindeki karnı burnunda pozlarına "Kuğu gibi, güzel anne" yorumları yapılmıştı. İşte Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin oğlu Ali'nin sağlık durumu, boyu, kilosu...

Son dakika müjdeli haber: Güzel oyuncu Hande Soral anne oldu! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlu Ali...

Son dakika: Hande Soral anne oldu! 35 yaşında ilk bebeğini dün kucağına aldığı öğrenilen Hande Soral'dan son olarak çok özel hamilelik pozları gelmişti. Bebeğini karnında taşıdığı son günleri ölümsüzleştiren Hande Soral'ın beyazlar içindeki karnı burnunda pozlarına beğeni yağmıştı.

Son dakika müjdeli haber: Güzel oyuncu Hande Soral anne oldu! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlu Ali...

Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, şimdilerde oğullarını kucaklarına almanın sevincini yaşıyor.

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Son dakika müjdeli haber: Güzel oyuncu Hande Soral anne oldu! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlu Ali...

Çift daha önce oğullarına Ali ismini koyacaklarını açıklamıştı.

Son dakika müjdeli haber: Güzel oyuncu Hande Soral anne oldu! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlu Ali...

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncular Hande Soral ile Fulya Zenginer yıllar sonra tatlı bir tesadüfü yaşadılar. Küçük Kadınlar'ın iki güzeli de aynı zamanlarda anne olmanın heyecanını tatdılar.

Son dakika müjdeli haber: Güzel oyuncu Hande Soral anne oldu! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin oğlu Ali...

Geçtiğimiz günlerde oğlu Milan'ı kucağına alan Fulya Zenginer'den sonra Hande Soral'dan da müjdeli haber geldi.

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