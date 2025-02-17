Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
15:56
Son Dakika: Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı eşi Samar Dadgar hesabı ailesine kesti! "Sizi cehennem ateşinde yakacağım"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son günlerde aile draması ile magazin gündeminden düşmüyor. Eşinin ailesi ile olay üstüne olay yaşayan Samar Dadgar, yaptığı son sosyal medya paylaşımı ile Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ardı ardına hikaye yayınlayan Dadgar adeta ateş püskürdü. İşte olayın tüm ayrıntıları!