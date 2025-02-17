Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son Dakika: Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı eşi Samar Dadgar hesabı ailesine kesti! "Sizi cehennem ateşinde yakacağım"
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:56

Son Dakika: Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı eşi Samar Dadgar hesabı ailesine kesti! "Sizi cehennem ateşinde yakacağım"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son günlerde aile draması ile magazin gündeminden düşmüyor. Eşinin ailesi ile olay üstüne olay yaşayan Samar Dadgar, yaptığı son sosyal medya paylaşımı ile Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ardı ardına hikaye yayınlayan Dadgar adeta ateş püskürdü. İşte olayın tüm ayrıntıları!

Son Dakika: Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı eşi Samar Dadgar hesabı ailesine kesti! Sizi cehennem ateşinde yakacağım

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açılmıştı.

Son Dakika: Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı eşi Samar Dadgar hesabı ailesine kesti! Sizi cehennem ateşinde yakacağım

Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, GÜNAYDIN'A son durumu anlatmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika: Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı eşi Samar Dadgar hesabı ailesine kesti! Sizi cehennem ateşinde yakacağım

"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ"
Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" demişti.

Son Dakika: Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı eşi Samar Dadgar hesabı ailesine kesti! Sizi cehennem ateşinde yakacağım

Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz ise son durumla ilgili defalarca aramamıza rağmen dönüş yapmamıştı.

Son Dakika: Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı eşi Samar Dadgar hesabı ailesine kesti! Sizi cehennem ateşinde yakacağım

Samar Dadgar, son olarak sosyal medya hesabında eşi Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

SON DAKİKA