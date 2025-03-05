Giriş Tarihi: 05.03.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
15:57
Son dakika! Özcan Deniz'in ifadesine Sabah ulaştı: "Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim..."
Sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer Uskumruköy'de üç villasının bulunduğu sit alanı içindeki araziye izinsiz havuz, kapalı alan, garaj ve yaşam alanı yaptırdığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturmada ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı ifadede Deniz, söz konusu taşınmazların yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini Sarıyer Belediyesi'nin yapı tatil tutanağı ve encümen kararıyla haberdar olduğunun altını çizerek, "Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk ama bize dönmedi. Ruhsata uygun hale getirilmesi için fiziki olarka bir işlem yapmadım. Belediye'ye başvuru yapmamıza rağmen bizim başvurumuzun ardından bize herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmayan belediye tarafından mağdur edilmiş durumdayız" dedi.