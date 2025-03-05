Son dakika! Özcan Deniz'in ifadesine Sabah ulaştı: "Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim..."

YAPI RUHSATINA AYKIRI İNŞA EDİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM

Yapı tatil tutanağında A1 ve A2 olarak adlandırılan bloklar üzerinde kendisinin 2024 yılı mayıs ayından bu yana intifa hakkının bulunduğunu dile getiren Deniz, "Yapı tatil tutanağında B ile adlandırılan blokta ise şu an benim herhangi bir mülkiyet ya da intifa hakkım bulunmamaktadır. Ben söz konusu taşınmazların mayıs ayı içerisinde yapı tatil tutanağına konu edildiği haliyle intifa hakkımı aldım. O aşamada ben söz konusu taşınmazların yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini bilmiyordum" dedi.