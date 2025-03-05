Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika! Özcan Deniz'in ifadesine Sabah ulaştı: "Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim..."
Giriş Tarihi: 05.03.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 15:57

Son dakika! Özcan Deniz'in ifadesine Sabah ulaştı: "Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim..."

Sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer Uskumruköy'de üç villasının bulunduğu sit alanı içindeki araziye izinsiz havuz, kapalı alan, garaj ve yaşam alanı yaptırdığı iddiasıyla hakkında açılan soruşturmada ifade verdi. SABAH'ın ulaştığı ifadede Deniz, söz konusu taşınmazların yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini Sarıyer Belediyesi'nin yapı tatil tutanağı ve encümen kararıyla haberdar olduğunun altını çizerek, "Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk ama bize dönmedi. Ruhsata uygun hale getirilmesi için fiziki olarka bir işlem yapmadım. Belediye'ye başvuru yapmamıza rağmen bizim başvurumuzun ardından bize herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmayan belediye tarafından mağdur edilmiş durumdayız" dedi.

ATAKAN IRMAK
Son dakika! Özcan Deniz’in ifadesine Sabah ulaştı: Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim...

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki sit alanında bulunan üç villaya izinsiz eklemeler yapıldığı gerekçesiyle sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Son dakika! Özcan Deniz’in ifadesine Sabah ulaştı: Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sarıyer Uskumruköy'de Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız havuz ve ek kapalı alan inşa edildiği, ayrıca garaj bölümünün yaşam alanına dönüştürüldüğü tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Özcan Deniz’in ifadesine Sabah ulaştı: Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim...

Ünlü sanatçı ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İmar Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifade verdi. Deniz'in ifadesine SABAH ulaştı.

Son dakika! Özcan Deniz’in ifadesine Sabah ulaştı: Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim...

Söz konusu taşınmazların Deniz Filmcilik Prodüksiyon şirketi tarafından inşa edildiğini dile getiren Deniz, mevcut yapıların daha önceden orada bulunan ancak bakımsız halde olan taşınmazlar olduğunu söyledi.

Son dakika! Özcan Deniz’in ifadesine Sabah ulaştı: Sarıyer Belediyesi tarafından mağdur edildim...

YAPI RUHSATINA AYKIRI İNŞA EDİLDİĞİNİ BİLMİYORDUM

Yapı tatil tutanağında A1 ve A2 olarak adlandırılan bloklar üzerinde kendisinin 2024 yılı mayıs ayından bu yana intifa hakkının bulunduğunu dile getiren Deniz, "Yapı tatil tutanağında B ile adlandırılan blokta ise şu an benim herhangi bir mülkiyet ya da intifa hakkım bulunmamaktadır. Ben söz konusu taşınmazların mayıs ayı içerisinde yapı tatil tutanağına konu edildiği haliyle intifa hakkımı aldım. O aşamada ben söz konusu taşınmazların yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini bilmiyordum" dedi.