SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomenleri ile ilgili üst üste bomba gelişmeler yaşanıyor. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan kara para aklama soruşturmasında sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz, Özlem Öz, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un mal varlıklarına el konuldu.