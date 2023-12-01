Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 21:39

SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomenleri ile ilgili üst üste bomba gelişmeler yaşanıyor. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan kara para aklama soruşturmasında sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz, Özlem Öz, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut'un mal varlıklarına el konuldu.

SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

SON DAKİKA: SELİN CİĞERCİ VE GÖKHAN ÇIRA'YA SORUŞTURMA!

Son dakika haberi... Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

MASAK İNCELEME BAŞLATMIŞTI!

Dilan ve Engin Polat çiftinin davasının ardından MASAK, Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında inceleme başlatmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

"BENİ TAKSİM MEYDANI'NA KOYUN" DEMİŞTİ

Selin Ciğerci, MASAK'ın hakkında inceleme başlatmasına, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım" şeklinde tepki göstermişti.

Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında "kara para" akladıkları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

FENOMENLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU!

Öte yandan kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında da Öz çiftinin mal varlıklarına el konulması istendi. Hakimlik aynı şekilde çiftin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.

SON DAKİKA