SON DAKİKA: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı!

Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında da Öz çiftinin mal varlıklarına el konulması istendi. Hakimlik aynı şekilde çiftin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.