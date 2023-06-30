Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar’ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

Bilinci kapalı olan Şekip Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.