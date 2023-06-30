Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar’ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlenmiş, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyordu. 54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi sevenlerinden dua istemişti. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın son olarak entübe edildiği duyurulmuştu. Şekip Taşpınar'ın eşinden oyuncunun hayranlarını sevindiren paylaşım geldi. Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...