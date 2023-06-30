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Haberler Galeri Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 12:55

Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlenmiş, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyordu. 54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi sevenlerinden dua istemişti. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın son olarak entübe edildiği duyurulmuştu. Şekip Taşpınar'ın eşinden oyuncunun hayranlarını sevindiren paylaşım geldi. Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar’ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar’ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

Bilinci kapalı olan Şekip Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

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Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar’ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın eşi sevenlerinden dua istemişti. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın son olarak entübe edildiği duyurulmuştu.

Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar’ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar'dan iyi haber geldi.

Son dakika: Ünlü oyuncu günlerdir yoğun bakımdaydı... Şekip Taşpınar’ın son halini eşi paylaştı: Daha iyi olacağız...

Şekip Taşpınar'ın eşinden oyuncunun hayranlarını sevindiren paylaşım geldi.

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