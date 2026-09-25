SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

Mustafa Bor hakkında adli işlem uygulanmış, şüpheli Mehmet Salih Turhan ise firari konumda bulunuyordu. Bu nedenle, kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.