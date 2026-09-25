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SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş
Giriş Tarihi: 25.09.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 17:01
SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. Dalga operasyon düzenlendi. Kapalı fonda hesabı bulunduğu belirlenen isimlere yönelik operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Survivor yarışması ile tanınan Fatmagül Lafçı da gözaltına alınan isimlerden biriydi. Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği tespit edildi.