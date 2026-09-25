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Haberler Galeri Magazin SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş
Giriş Tarihi: 25.09.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 17:01

SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. Dalga operasyon düzenlendi. Kapalı fonda hesabı bulunduğu belirlenen isimlere yönelik operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Survivor yarışması ile tanınan Fatmagül Lafçı da gözaltına alınan isimlerden biriydi. Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği tespit edildi.

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Deniz YUSUFOĞLU
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SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi.

SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

KAPALI FONDA HESABI BULUNAN 12 İSİM

Bu kişilerden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan ve Pusula Portföyün patronu Muhammet Yarız soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

Mustafa Bor hakkında adli işlem uygulanmış, şüpheli Mehmet Salih Turhan ise firari konumda bulunuyordu. Bu nedenle, kapalı fonda hesabı bulunduğu tespit edilen ve hakkında daha önce adli işlem yapılmayan 7 kişi 3. dalga operasyon gerçekleştirildi.

SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

6 GÖZALTI 1 FİRARİ

Operasyonda 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.

SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf. Firari şüpheli ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce.

SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

SURVİVOR YARIŞMACISI DA GÖZALTINDA

Fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda, gözaltına alınan Fatgül Lafçı'nın Survivor yarışmasıyla tanınan ve "yerli Adriana Lima" olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş

Fatmagül Lafçı'nın eşi Kerem Lafçı'nın, operasyondan bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi. 24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarına göre Kerem Lafçı'nın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği de sona erdi.

SON DAKİKA… Yerli Adriana Lima deniyordu! Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltına alındı: Operasyondan 1 gün önce her şeyi devretmiş
#SURVİVOR #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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