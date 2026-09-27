Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

Cilt bakımı yaptığı anlarda takipçileriyle sohbet eden Lopez, evdeki sessizliği ve hissettiği duygusal boşluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Burada oturmuş, çocukların evden ayrılmasıyla oluşan o boşluk hissini yaşıyor; ağlıyor, onları düşünüyor ve bebeklik fotoğraflarına bakıyorum..."