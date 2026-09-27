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Giriş Tarihi: 27.09.2026 13:46

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

Kariyerindeki çalkantılar ve son evliliğinin sona ermesinin ardından zor günler geçiren ünlü şarkıcı, 18 yaşındaki ikizlerini üniversite eğitimi için uğurladı. Çocuklarının yuvadan ayrılmasıyla lüks malikanesinde yalnız kalan yıldız isim, yaşadığı boşluk hissi ve hüzünlü anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

Son yıllarda hem kariyerinde yaşadığı bocalamalar hem de son evliliğinin sona ermesiyle zorlu bir süreçten geçen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, şimdilerde hayatında yeni bir dönüm noktasıyla karşı karşıya.

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

Marc Anthony ile olan evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki ikizleri Max ve Oskar'ın üniversite eğitimi için evden ayrılmasıyla birlikte 57 yaşındaki yıldız isim, lüks malikanesinde yalnız kaldı.

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Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

MEZUNİYET COŞKUSU VE VEDA SEYAHATİ

İkiz çocuklarının liseden mezun olma sürecinde büyük bir gurur yaşayan Jennifer Lopez, çocuklarının ayrı ayrı düzenlenen mezuniyet törenlerine katılarak mutluluk gözyaşları dökmüştü.

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

Yıldız isim, çocukları üniversiteye gitmeden önce bu özel dönemi kutlamak adına yaz aylarında onları İtalya'yı kapsayan bir kara yolculuğuna çıkardı. Tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Lopez, "Hindistan cevizlerim" diye seslendiği çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarının altına "Üniversiteye gitmeden önce yolculuğuna çıkıyoruz" notunu düşmüştü.

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

YUVADAN UÇAN İKİZLER VE BOŞ KALAN MALİKÂNE

Okulların açılmasıyla birlikte reşit olan ikizler Max ve Oskar, üniversite eğitimi almak üzere annelerinin yanından ayrılarak yeni yaşamlarına adım attı.

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

Çocuklarının evden gitmesiyle birlikte "yuvanın boşalması" sürecine giren Lopez, evinde büyük bir yalnızlık ve hüzünle baş başa kaldı.

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

MAKYAJSIZ KAMERA KARŞISINDA GELEN İTİRAFLAR

Yaşadığı duygusal süreci takipçileriyle paylaşmak isteyen ünlü şarkıcı, Instagram Hikayeleri üzerinden makyajsız bir şekilde kamera karşısına geçti.

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

Cilt bakımı yaptığı anlarda takipçileriyle sohbet eden Lopez, evdeki sessizliği ve hissettiği duygusal boşluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Burada oturmuş, çocukların evden ayrılmasıyla oluşan o boşluk hissini yaşıyor; ağlıyor, onları düşünüyor ve bebeklik fotoğraflarına bakıyorum..."

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

Çocuklarının bu yeni döneme adım atmasından dolayı heyecan duyduğunu da sözlerine ekleyen dünyaca ünlü yıldız, evdeki bu yeni düzenle birlikte günlük rutinlerini gözden geçirdiğini ifade etti. Lopez, psikolojik dengesini korumak adına öz bakımına odaklanacağını belirterek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!

"Hayatınızda oluşan o yeni boşlukla birlikte; spor yapmak, cilt bakımı rutinimi uygulamak ve kendimle ilgilenmek gibi şeyler, akıl sağlığımı korumamı sağlayacak unsurlar olacak."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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