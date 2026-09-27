Haberler
Galeri
Magazin
Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!
Giriş Tarihi: 27.09.2026 13:46
Son evliliği hüsranla bitmişti, şimdi de evlatları gitti… Ünlü şarkıcı bir başına kaldı!
Kariyerindeki çalkantılar ve son evliliğinin sona ermesinin ardından zor günler geçiren ünlü şarkıcı, 18 yaşındaki ikizlerini üniversite eğitimi için uğurladı. Çocuklarının yuvadan ayrılmasıyla lüks malikanesinde yalnız kalan yıldız isim, yaşadığı boşluk hissi ve hüzünlü anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.