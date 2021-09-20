Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ile pazar pozu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor!
Giriş Tarihi: 20.09.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 12:52

Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ile pazar pozu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor!

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çiftinin oğulları Hasan Matias ilgi odağı oldu. 10 aylık olan oğlu Hasan Matias'ın yüzünü sır gibi saklayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sosyal medya hesabından baba-oğul pozları vermeyi ihmal etmiyor. 42 yaşındaki Soner Sarıkabadayı son olarak sosyal medya hesabından oğlu Hasan Matias ile pazar pozu verdi. Ünlü model Madelein Lopez Camelo ile hayatını birleştiren Soner Sarıkabadayı'nın oğlu Hasan Matias'ın kime benzediği ise merak konusu oldu...

Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ile pazar pozu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor!

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çiftinin oğulları Hasan Matias ilgi odağı oldu.

Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ile pazar pozu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor!

Soner Sarıkabadayı ile Camelo Lopez, Ekim ayında oğullarını kucaklarına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ile pazar pozu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor!

Bebeklerine Hasan Matias adını veren çiftten Soner Sarıkabadayı, doğum sonrası "Çok değişik bir duygu, tarif etmeye hislerim yetmez. Tanımlayabileceğim bir duygu değil" demişti.

Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ile pazar pozu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor!

10 aylık olan oğlu Hasan Matias'ın yüzünü sır gibi saklayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sosyal medya hesabından baba-oğul pozları vermeyi ihmal etmiyor.

Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ile pazar pozu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor!

42 yaşındaki Soner Sarıkabadayı son olarak sosyal medya hesabından oğlu Hasan Matias ile pazar pozu verdi.

SON DAKİKA