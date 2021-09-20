Soner Sarıkabadayı’nın oğlu ile pazar pozu ilgi odağı oldu! Herkes Hasan Matias bebeği merak ediyor!

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çiftinin oğulları Hasan Matias ilgi odağı oldu. 10 aylık olan oğlu Hasan Matias'ın yüzünü sır gibi saklayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı sosyal medya hesabından baba-oğul pozları vermeyi ihmal etmiyor. 42 yaşındaki Soner Sarıkabadayı son olarak sosyal medya hesabından oğlu Hasan Matias ile pazar pozu verdi. Ünlü model Madelein Lopez Camelo ile hayatını birleştiren Soner Sarıkabadayı'nın oğlu Hasan Matias'ın kime benzediği ise merak konusu oldu...