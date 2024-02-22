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Haberler Galeri Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat'a 8, Engin Polat'a 11 yıla kadar hapis istemi!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 07:23

Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat'a 8, Engin Polat'a 11 yıla kadar hapis istemi!

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı. 2 Haziran günü evlerinde parti veren ikili, park yüzünden tartıştıkları komşularının evini basıp tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayet edilmişti. Savcılık konuyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat'ın hakaret ve yaralamadan 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise konut dokunulmazlığını ihlalden 11 yıla kadar hapsi istendi. İşte haberin ayrıntıları...

ARZU KAYA
Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat’a 8, Engin Polat’a 11 yıla kadar hapis istemi!

Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.

Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat’a 8, Engin Polat’a 11 yıla kadar hapis istemi!

ENGİN POLAT'IN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ PARK KRİZİ YAŞATTI
Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.

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Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat’a 8, Engin Polat’a 11 yıla kadar hapis istemi!

Dilan Polat eşi için yaptırdığı "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evine çok sayıda konuk geldi. Bu nedenle iddiaya göre site dışından çok sayıda misafir gelmesiyle park sorunu yaşandı.

Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat’a 8, Engin Polat’a 11 yıla kadar hapis istemi!

KOMŞU, ARACINI YOLA KOYMAK ZORUNDA KALDI
Polat ailesinine yakın villada ikamet eden komşu Metin A. ikametine geldiğinde Polatlara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamadı. Sokak üzerine bırakmak zorunda kaldı.

Soruşturma tamamlandı! Dilan Polat’a 8, Engin Polat’a 11 yıla kadar hapis istemi!

Bu sırada Engin ve Dilan Polat'ın partisinde konuk olarak bulunan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendiğinde ise Metin A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı. Songül A., Polatların komşusu Metin A.'nın evine aracını çekmesi için gitti.

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