Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor! Gülüşü hiç değişmeyen güzel oyuncuyu tanıyabildiniz mi?

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan oyuncu Ece Uslu'dan başkası değil. Zerda ile hafızalara kazınan birçok dizi ve film ile gönülleri feth eden Ece Uslu sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafı ile hayranlarına sürpriz yaptı. Ece Uslu'nun çocukluk hali büyük beğeni topladı. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...