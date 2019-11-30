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fenomeni … Arazi botlarından kozmetik videolarına

Son dönemin en dikkat çeken fenomeni ile buluştuk. Akın bize, İTÜ'nün koridorlarından kanalına geçiş hikayesini, işbirliklerini ve fenomenler dünyasını anlattı

İDİL DEMİREL İDİL DEMİREL Magazin
Giriş Tarihi: 30.11.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 09:53
Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

Moda ve güzellikten bahsederken influencer'lardan söz etmemek imkansız, özellikle de son beş yıldır. Ve tabii influencer'ların her biri farklı bir tarza, eğitime, sosyo-ekonomik duruma ve gerçekliğe sahip. Son dönemde tüm bu isimler arasında en dikkat çekenlerinden biriyse ...
Onun en büyük farkı ünlüler dünyasından gelmeden ya da çok zengin bir eşe sahip olmadan ilgiyi üzerinde toplamış olması. Karşınızda kısa süre öncesine kadar annesi ve kardeşiyle yaşayan 1991 doğumlu bir genç kız var.

Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

Akın; Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmış. Ve jeoloji mühendisi olarak okuldan mezun olmuş. Çok başarılı bir mühendis olacakken blog, Instagram ve YouTube dünyasına adım atmış... Kısa süre önce Yves Rocher'nin yeni kampanyasının global yüzü olan, Fonfique markasıyla bir kapsül koleksiyona imza atan Akın ile buluştuk ve dünyasını ve hayat hikayesini konuştuk.

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Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

- Yüzbinlerce insan takip ediyor sizi. Bunu mu hayal etmiştiniz hep?
- Ben mühendis olmayı hayal ediyordum. Girmesi de bitirmesi de çok zor bir bölümden mezun oldum. Mesleğimi çok sevdim, akademisyen olmaya karar verdim. Yüksek lisansa kaydoldum... Ama bir yandan da blogger'ları takip ediyordum yaşıtlarım gibi...

Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

- Peki ne oldu da yönünüzü değiştirdiniz ve sosyal medya dünyasına adım attınız?
- Tahmin ediyorsunuzdur; erkek ağırlıklı, çok çalışmak gereken bir bölümde okuyordum ben... Üniversitenin son yılıydı ve bu kadar bakımsız, kendi özümden uzaklaşmış olmaktan rahatsız oldum. 2014'ün sonlarıydı. Kendi kendime "Cansu sen böyle bir kız değilsin" dedim ve bir Instagram sayfası açtım. Kendimi motive etmek için sadece. Arazi botlarından kozmetik videolarına geçtim diyebiliriz... Arkadaşlarım dalga geçti, anlamsız buldu.

Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

- Sonra popüleriteniz arttı mı sosyal medyada?
- Master başladı, okulda çalışmaya başladım. Bir yandan da az sayıda da olsa beni takip edenler çoğalmaya başladı. Ama bir süre sonra master hocamla bir gerginlik yaşadım ve okula gitmek bile istemediğim bir dönemin içinde buldum kendimi. Kariyerimin yönü o zaman değişti diyebilirim. Tam da blog'ların popülaritesinin azalıp YouTube videolarının popülerleştiği bir dönemdi. Ben de "Videolar çeker kanalıma koyarım" dedim. Ailem pek sıcak karşılamamıştı o zaman...

Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

- Ama sonuçta şu an da tanınan ve bu işten iyi kazanan isimlerden birisiniz...
- Evet. Ama asla öngörülebilir bir gelirimiz yok. Her ay farklı. Bazen çok iyi, bazen değil.

- Bir rekabet var mı aranızda?
- Rekabet çok var. Marka işbirlikleriyle para kazanıyoruz. Markalar da deniyor, kendileri için doğru ismi bulmaya çalışıyorlar. Çok hırslı olanlar var aramızda.

Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

- Neden izliyor insanlar sizi?
- İnsanlar yalnız. Ben ilk videolarımı ailesinden uzakta olan, yurtta kalan arkadaşlarımı düşünerek çekmiştim. Kahvaltı ederken karşılarında biri kahvaltı etsin ve onunla sohbet etsin istedim. Zaten sırf bu yüzden insanlar yemek yerken video çekiyor mesela. Çünkü insanlar yalnız ve yalnız yemek yemek istemiyorlar.

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