Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

- Peki ne oldu da yönünüzü değiştirdiniz ve sosyal medya dünyasına adım attınız?
- Tahmin ediyorsunuzdur; erkek ağırlıklı, çok çalışmak gereken bir bölümde okuyordum ben... Üniversitenin son yılıydı ve bu kadar bakımsız, kendi özümden uzaklaşmış olmaktan rahatsız oldum. 2014'ün sonlarıydı. Kendi kendime "Cansu sen böyle bir kız değilsin" dedim ve bir Instagram sayfası açtım. Kendimi motive etmek için sadece. Arazi botlarından kozmetik videolarına geçtim diyebiliriz... Arkadaşlarım dalga geçti, anlamsız buldu.