Sosyal medya fenomeni Cansu Akın… Arazi botlarından kozmetik videolarına

Moda ve güzellikten bahsederken influencer'lardan söz etmemek imkansız, özellikle de son beş yıldır. Ve tabii influencer'ların her biri farklı bir tarza, eğitime, sosyo-ekonomik duruma ve gerçekliğe sahip. Son dönemde tüm bu isimler arasında en dikkat çekenlerinden biriyse Cansu Akın...

Onun en büyük farkı ünlüler dünyasından gelmeden ya da çok zengin bir eşe sahip olmadan ilgiyi üzerinde toplamış olması. Karşınızda kısa süre öncesine kadar annesi ve kardeşiyle yaşayan 1991 doğumlu bir genç kız var.