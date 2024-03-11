Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
09:01
Sosyal medyada viral oldu! Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen hakkındaki bu gerçek şoke etti!
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini canlandıran güzel oyuncu Selin Türkmen, sosyal medyada gündem oldu. Selin Türkmen'in hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Selin Türkmen'in takipçileri yaşını merak etti. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'in hayatı hakkında merak edilenler ve yaşı…