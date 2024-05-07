Giriş Tarihi: 07.05.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
06:57
Sosyete bu çapkını konuşuyor! Sevgilisinden parasını faiziyle geri aldı!
Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor! Çapkın bir işadamından sevgilisi borç para istedi. O da muhasebecisine emir verip parayı gönderdi. İki hafta sonra iki sevgili ayrıldı. İşadamı parayı geri istedi ancak kadın ödemedi. Bunun üzerine işadamının muhasebecisi devreye girdi ve "Verdiğimiz parayı yüzde 15 faiziyle birlikte hemen ödeyin yoksa yasal yollara başvuracağım" deyip ellerinde bulunan üzerinde borç yazılı dekontu gönderdi.