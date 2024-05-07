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Haberler Galeri Sosyete bu çapkını konuşuyor! Sevgilisinden parasını faiziyle geri aldı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 06:57

Sosyete bu çapkını konuşuyor! Sevgilisinden parasını faiziyle geri aldı!

Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor! Çapkın bir işadamından sevgilisi borç para istedi. O da muhasebecisine emir verip parayı gönderdi. İki hafta sonra iki sevgili ayrıldı. İşadamı parayı geri istedi ancak kadın ödemedi. Bunun üzerine işadamının muhasebecisi devreye girdi ve "Verdiğimiz parayı yüzde 15 faiziyle birlikte hemen ödeyin yoksa yasal yollara başvuracağım" deyip ellerinde bulunan üzerinde borç yazılı dekontu gönderdi.

BÜLENT CANKURT
Sosyete bu çapkını konuşuyor! Sevgilisinden parasını faiziyle geri aldı!

Sosyetede bugünlerde dilden dile dolaşan çok ilginç bir dedikodu kulağıma geldi. Top 10 listesinin zirvesine oturan dedikoduya göre, çapkın bir işadamından sevgilisi borç para istemiş.

Sosyete bu çapkını konuşuyor! Sevgilisinden parasını faiziyle geri aldı!

O da muhasebecisine söyleyip hemen parayı sevgilisinin hesabına göndermiş. Ancak iki hafta sonra ikili ayrılmış. İşadamı, parasını geri istemiş fakat kadın vermemiş. İşadamı, muhasebecisini devreye sokmuş.

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Sosyete bu çapkını konuşuyor! Sevgilisinden parasını faiziyle geri aldı!

Muhasebeci kadını arayıp "Verdiğimiz parayı yüzde 15 faiziyle birlikte hemen ödeyin yoksa yasal yollara başvuracağım" demiş.

Sosyete bu çapkını konuşuyor! Sevgilisinden parasını faiziyle geri aldı!

Kadın mırın kırın etmeye kalkınca elindeki dekontu göndermiş. Meğer dekontun açıklama bölümünde "borç" yazıyormuş. Velhasıl, çapkın işadamı, ayrıldığı sevgilisinden parasını, faiziyle birlikte geri almış.

Sosyete bu çapkını konuşuyor! Sevgilisinden parasını faiziyle geri aldı!

Herkes gibi ben de bu uyanık playboy'un kim olduğunu çok merak ettim. Biraz araştırdım; uzun süre evli kaldıktan sonra boşanıp sahalara geri dönen biri olduğu söyleniyor ama ismini öğrenemedim.

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