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Haberler Galeri Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 06:52

Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?

Sosyete dünyası, bu olayla çalkalanıyor! Süreyya Yalçın'ın babasından kalan 1.6 milyar dolarlık mirasa ne oldu? Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia ediliyor. Süreyya Yalçın, iddialarla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu... Servet değerindeki miras uçtu mu?

EVREN ABDULLAHOĞLU
Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın babasından kalan dudak uçuklatan mirasına ne oldu?

Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?

'HANGİ ÇAĞDAYIZ!'
Süreyya Yalçın, servetini yurt dışına taşıdığına dair iddialara tepki gösterdi:

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Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?

"Hangi çağdayız, uçakla para taşımak da nedir? Ne ortalarda konuşulduğu gibi 1.6 milyar dolarlık servetim var, ne de gizli bir yolla yurt dışına para çıkardım…

Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?

20 gündür eşimle beraber Antalya'da tatildeyiz. Böyle bir para transferi yapılmadı. Bu tamamen hayal ürünü bir dedikodu. Büyük şaşkınlık içindeyim!"

Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?

'KANUNEN MÜMKÜN DEĞİL'
Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Mahkemece elimize tutuşturulan peşin ya da nakit bir para yok ki bunu taşıyalım.

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