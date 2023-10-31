Giriş Tarihi: 31.10.2023 06:44
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
06:52
Sosyete bunu konuşuyor! Süreyya Yalçın’a kalan 1.6 milyar $’lık miras uçtu mu?
Sosyete dünyası, bu olayla çalkalanıyor! Süreyya Yalçın'ın babasından kalan 1.6 milyar dolarlık mirasa ne oldu? Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın 'NATO Müteahhidi' olarak tanınan babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirasını iki gün önce özel bir uçakla İsviçre'ye transfer ettiği iddia ediliyor. Süreyya Yalçın, iddialarla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu... Servet değerindeki miras uçtu mu?