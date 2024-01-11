Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
07:41
Sosyete kayınbiraderle yengenin miras kavgasını konuşuyor! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!
Ünlü hazır giyim markalarından birinin sahiplerinden Süleyman Toplusoy, 2020 yılında vefat etti. İpek Toplusoy, eşi Süleyman Toplusoy vefat edince, kızları Zeynep (9) ve Selin'i (8) tek başına büyütmek zorunda kalmıştı. İpek Toplusoy'un kızı Selin'in Mayıs ayından beri amansız hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. İpek Toplusoy'un sıkıntılı günlerine bir de miras davası eklendi. İş adamının mirası, eşi İpek Toplusoy ile iki kızına kaldı. Kalan mallar arasında Toplusoy ailesine ait Çekmeköy'deki dev bir arazi de vardı. Merhumun abisi Turgut Toplusoy, yengesi İpek Toplusoy'u arayıp miras kalan arazideki hissesini almak istedi. İpek Toplusoy ise bir inşaat şirketiyle lüks konut yapmak için anlaşan ve hisseleri satın almak isteyen kayınbiraderine, hisseleri satmak istemediğini, bunun yerine konutlardan pay talep ettiğini söyledi. Anlaşamayan taraflar mahkemelik oldu.