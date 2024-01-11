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Haberler Galeri Sosyete kayınbiraderle yengenin miras kavgasını konuşuyor! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:41

Sosyete kayınbiraderle yengenin miras kavgasını konuşuyor! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!

Ünlü hazır giyim markalarından birinin sahiplerinden Süleyman Toplusoy, 2020 yılında vefat etti. İpek Toplusoy, eşi Süleyman Toplusoy vefat edince, kızları Zeynep (9) ve Selin'i (8) tek başına büyütmek zorunda kalmıştı. İpek Toplusoy'un kızı Selin'in Mayıs ayından beri amansız hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. İpek Toplusoy'un sıkıntılı günlerine bir de miras davası eklendi. İş adamının mirası, eşi İpek Toplusoy ile iki kızına kaldı. Kalan mallar arasında Toplusoy ailesine ait Çekmeköy'deki dev bir arazi de vardı. Merhumun abisi Turgut Toplusoy, yengesi İpek Toplusoy'u arayıp miras kalan arazideki hissesini almak istedi. İpek Toplusoy ise bir inşaat şirketiyle lüks konut yapmak için anlaşan ve hisseleri satın almak isteyen kayınbiraderine, hisseleri satmak istemediğini, bunun yerine konutlardan pay talep ettiğini söyledi. Anlaşamayan taraflar mahkemelik oldu.

BÜLENT CANKURT
Sosyete kayınbiraderle yengenin miras kavgasını konuşuyor! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!

2020 yılında vefat eden işadamı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy'un, son zamanlarda çok büyük sıkıntılar yaşadığını öğrendim. İpek Hanım'ın 8 yaşındaki kızı Selin, maalesef o amansız hastalığa yakalanmış.

Sosyete kayınbiraderle yengenin miras kavgasını konuşuyor! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!

Geçen mayıs ayından beri tedavi görüyormuş. İpek Hanım, bu sıkıntılarla uğraşırken, şimdi de kayınbiraderi Turgut Toplusoy ile mahkemelik olmuş!

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Sosyete kayınbiraderle yengenin miras kavgasını konuşuyor! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!

Ailenin en büyüğü ünlü işadamı Turgut Toplusoy, Çekmeköy'deki aile arazisindeki, merhum kardeşi Süleyman Toplusoy'un mirasçısı olan İpek Hanım ve kızları ile ilk eşinden olan kızının payını satın almak istemiş.

Sosyete kayınbiraderle yengenin miras kavgasını konuşuyor! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!

İpek Hanım satmak istemeyince de izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açmış.

Sosyete kayınbiraderle yengenin miras kavgasını konuşuyor! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor!

Konuşulanlara göre, Turgut Bey arazide bir inşaat şirketiyle lüks konut yapmak istiyormuş.

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