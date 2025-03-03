Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
06:14
Sosyetenin en ‘baba’ kavgası! Kardeşler birbirine girdi, sebebi oldukça ilginç
Ani ölümüyle iş, cemiyet ve spor dünyasını yasa boğan Beyhan Benardete, cuma günü toprağa verildi. Ancak Beyhan Hanım daha toprağa verilmeden Benardete kardeşlerin birbirlerine girdiğini öğrendim! Şimdi siz de benim gibi ilk duyduğunuzda, kardeşlerin miras kavgasına tutuştuğunu düşüneceksiniz ama gerçek öyle değil! Kardeşlerin birbirlerine girme nedeni, babaları Adil Benardete'ye bundan sonra kimin bakacağı.