Sosyetenin en ‘baba’ kavgası! Kardeşler birbirine girdi, sebebi oldukça ilginç

AŞKINI DUBAİ'DEN İFŞA ETTİ

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın yeni beyaz atlı prensinin kim olduğunu önceki ay herkes benden öğrenmişti. Genelde kendisinden genç erkeklerle flört eden ve yine kuralı bozmayan Tuba Ünsal, bu kez kendisinden 10 yaş küçük olan, inşaat şirketi sahibi sevgilisi Emir Ulusoy'u sonunda ifşa etti! Ekimden bu yana flört eden ve ilişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınan aşıklar artık saklanmaktan vazgeçmiş anlaşılan. Sevgilisiyle Dubai'de tatil yapan Tuba Ünsal, önceki gün birlikte çekilmiş fotoğraf ve videolarını kalp emojisiyle paylaşıp mutluluklarını dosta düşmana gösterdi.