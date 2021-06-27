Sosyetenin sevilen ismi Ahu Aysal Elon Musk'a seslendi: Ya beni uzaya götür ya da paramı iade et!

- Ahu Hanım yeni yazlığınızda ilk kez bizi ağırlıyorsunuz teşekkür ederiz. Nasıl vakit geçiriyorsunuz Bodrum'da?

- Martta yeni yazlığıma yerleştim. Burası çok daha rahat oldu, eski yazlığımda 22 tane oda vardı. Temizliği, bakımı, vergisi, masrafı, misafiri derken beni çok yoruyordu. Kızlarım da torunlarımın okullarından dolayı pek gelip gidemeyince sattım. Tek başıma o kadar masrafa gerek yok. Böyle şeyler söylenmez ama çok insana da yardım ediyorum, para boşa gitmesin bir işe yarasın. Şimdi orası yazlık beach olarak hizmet veriyor. Kışın da yıkıp otel yapacaklar. Burası yeni bir site, ilk ev alıp yerleşenlerdenim. Bahçeme de eski yazlığımdaki erik, kayısı, mandalina, limon, zeytin ağaçlarımı söküp diktim. Onlar beni tanırlar, ağaçlarımla konuşuyorum. Oradaki güzel anılarımı burada da hatırlamak istedim.

Kayısı ağacı meyve verdi, ondan bu sabah reçel bile yaptım.