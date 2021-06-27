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Haberler Galeri Sosyetenin sevilen ismi Ahu Aysal Elon Musk'a seslendi: Ya beni uzaya götür ya da paramı iade et!
Giriş Tarihi: 27.06.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 11:21

Sosyetenin sevilen ismi Ahu Aysal Elon Musk'a seslendi: Ya beni uzaya götür ya da paramı iade et!

Cemiyet dünyasının sevilen simalarından Ahu Aysal Kerimoğlu ile Bodrum'daki yeni yazlığında buluştuk. Kızlarına bıraktığı 50 milyon TL'lik mirası ile gündeme gelen Ahu Aysal'ın her zamanki gibi keyfi yerindeydi. Miras konusunu, Elon Musk'a açtığı davayı ve sosyetenin değişimini konuştuk

Tansu CEYLAN
Sosyetenin sevilen ismi Ahu Aysal Elon Musk'a seslendi: Ya beni uzaya götür ya da paramı iade et!

Babası doktor olan ve cemiyet hayatı içinde yetişen, dünyayı gezen ve uzaya gitmek için 100 bin dolar yatırması çok konuşulan sosyal, vefalı ve içten bir isim Ahu Aysal Kerimoğlu. Son günlerde Gündoğan'daki 22 odalı yazlığını satıp kızlarına bıraktığı yüklü miktardaki miras ile gündeme geldi. Bodrum'daki yeni yazlığında buluştuğumuzda her zamanki gibi keyfi yerindeydi.

Sosyetenin sevilen ismi Ahu Aysal Elon Musk'a seslendi: Ya beni uzaya götür ya da paramı iade et!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ünal Aysal ile yaklaşık 40 sene evli kalan Ahu Aysal, daha önce Boğaz'daki otelini de eski eşine yardım etmek için satışa çıkarmıştı. "Benim yaptığımı başka bir kadın yapmazdı" diyen Ahu Aysal, çocukluğundan pandemi dönemine, kadınerkek ilişkilerinden sosyete dünyasına ve çok merak edilen miras haberlerine uzanan sohbetimizde önemli ayrıntılara değindi.

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Sosyetenin sevilen ismi Ahu Aysal Elon Musk'a seslendi: Ya beni uzaya götür ya da paramı iade et!

- Ahu Hanım yeni yazlığınızda ilk kez bizi ağırlıyorsunuz teşekkür ederiz. Nasıl vakit geçiriyorsunuz Bodrum'da?
- Martta yeni yazlığıma yerleştim. Burası çok daha rahat oldu, eski yazlığımda 22 tane oda vardı. Temizliği, bakımı, vergisi, masrafı, misafiri derken beni çok yoruyordu. Kızlarım da torunlarımın okullarından dolayı pek gelip gidemeyince sattım. Tek başıma o kadar masrafa gerek yok. Böyle şeyler söylenmez ama çok insana da yardım ediyorum, para boşa gitmesin bir işe yarasın. Şimdi orası yazlık beach olarak hizmet veriyor. Kışın da yıkıp otel yapacaklar. Burası yeni bir site, ilk ev alıp yerleşenlerdenim. Bahçeme de eski yazlığımdaki erik, kayısı, mandalina, limon, zeytin ağaçlarımı söküp diktim. Onlar beni tanırlar, ağaçlarımla konuşuyorum. Oradaki güzel anılarımı burada da hatırlamak istedim.
Kayısı ağacı meyve verdi, ondan bu sabah reçel bile yaptım.

Sosyetenin sevilen ismi Ahu Aysal Elon Musk'a seslendi: Ya beni uzaya götür ya da paramı iade et!

- Gündoğan'daki yazlığınızı satıp kızlarınıza 25'er milyon TL miras bırakmanız çok konuşulmuştu...
- Evet mirasımı kızlarıma dağıttım. Ne yapacaktım ki parayı? Zaten üçümüz paylaşıyorduk o evi. Gitsinler istediklerini yapsınlar, onların çocukları var, hayatlarını ona göre düzenlesinler. Bu saatten sonra evleneceğim, çocuk doğuracağım yok. Bir ihtiyacım da yok niçin para biriktireyim, banka mı beklesin?

Sosyetenin sevilen ismi Ahu Aysal Elon Musk'a seslendi: Ya beni uzaya götür ya da paramı iade et!

Kızlarım genç, parayı harcasınlar. İster yazlık, ister tekne alsınlar keyif sürsünler. Ölmemi mi bekleselerdi?
Doğru olanı yaptım. Paraya ihtiyacım yok ki, şu an sadece eğlence olsun diye kurduğum briç akademisinin açılmasını bekliyorum.

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