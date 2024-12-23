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Haberler Galeri Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:36

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’

Cemiyet hayatının güzelliği ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu. Paylaştığı her fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken Aslışah Alkoçlar, son olarak hesabında yayınladığı fotoğrafla beğeni yağmuruna tutuldu. Alkoçlar'ın giydiği kahverengi elbise adeta 'Kahverenginin en güzel tonu' yorumunu aldırttı.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’

İş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın attığı her adım merakla takip ediliyor.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’

Bir süredir Dubai'de yaşayan güzel çift, aile hayatlarıyla adeta herkesi imrendiriyor.

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Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’

Her daim magazin gündeminde olan sosyetenin sevilen ismi Aslışah Alkoçlar, bir süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı kareler ile herkesi şaşırtmıştı.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’

Yeşilçam'ın yıldızlarından olan Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, anneannesine olan benzerliği her geçen gün daha çok dikkat çekiyor.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’

"ANNEANNESİNİN KOPYASI"

Sosyetik güzelin, paylaştığı son fotoğrafta anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliği gündem olmuştu.

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