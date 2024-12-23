Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
15:36
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın tarzı sosyal medyayı kasıp kavurdu! ‘Kahverenginin en güzel tonu’
Cemiyet hayatının güzelliği ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar, sosyal medyayı yine kasıp kavurdu. Paylaştığı her fotoğrafla dikkatleri üzerine çeken Aslışah Alkoçlar, son olarak hesabında yayınladığı fotoğrafla beğeni yağmuruna tutuldu. Alkoçlar'ın giydiği kahverengi elbise adeta 'Kahverenginin en güzel tonu' yorumunu aldırttı.