Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
08:06
Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu dillere destan bir törenle nişanlanmıştı! Düğün, nişanı gölgede bırakacak
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan gelin oluyor. Sima Tarkan, şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı. Sima Tarkan ile Mark Başoğlu nişanlandı...Mutlu çift, şaşalı bir nişanla yüzüklerini taktılar. Çiftin haziranda evlenmeyi planladıkları konuşuluyordu ama fikir değiştirmişler! Kimya sanayinde önemli bir şirketin yönetiminde olan Mark Başoğlu da, uzun süre konuşulacak bir düğün yapmak istemiş.