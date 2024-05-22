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Haberler Galeri Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu dillere destan bir törenle nişanlanmıştı! Düğün, nişanı gölgede bırakacak
Giriş Tarihi: 22.05.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 08:06

Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu dillere destan bir törenle nişanlanmıştı! Düğün, nişanı gölgede bırakacak

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan gelin oluyor. Sima Tarkan, şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı. Sima Tarkan ile Mark Başoğlu nişanlandı...Mutlu çift, şaşalı bir nişanla yüzüklerini taktılar. Çiftin haziranda evlenmeyi planladıkları konuşuluyordu ama fikir değiştirmişler! Kimya sanayinde önemli bir şirketin yönetiminde olan Mark Başoğlu da, uzun süre konuşulacak bir düğün yapmak istemiş.

BÜLENT CANKURT
Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu dillere destan bir törenle nişanlanmıştı! Düğün, nişanı gölgede bırakacak

DÜĞÜN, NİŞANI GÖLGEDE BIRAKACAK

Bir dönem Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan gelin oluyor.

Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu dillere destan bir törenle nişanlanmıştı! Düğün, nişanı gölgede bırakacak

Sima Tarkan, Şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı.

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Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu dillere destan bir törenle nişanlanmıştı! Düğün, nişanı gölgede bırakacak

Sima Tarkan ile Mark Başoğlu nişanlandı...

Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu dillere destan bir törenle nişanlanmıştı! Düğün, nişanı gölgede bırakacak

Mutlu çift, şaşalı bir nişanla yüzüklerini taktılar.

Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu dillere destan bir törenle nişanlanmıştı! Düğün, nişanı gölgede bırakacak

Sosyetede Sima'nın babası Ahmet Can Tarkan'ın nişan için kesenin ağzını açtığı, 'deli para' harcadığı konuşulmuştu.

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