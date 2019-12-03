Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın kızları büyüdü! Emine ve Ela’yı görenler…

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yine çok konuşulan isimlerden biri oldu. İzzet-Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adlarında iki kızı var. Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin kızları; Emine Şubat 2012'de, Ela, Nisan 2013'te dünyaya gelmişti. Harper's Bazaar dergisinin aralık sayısına konuşan Yasemin Özilhan bebeklik bornozunu hâlâ sakladığını ve kızlarına da giydirdiğini açıkladı. Çocuklarının modaya ilgisinden de bahseden Yasemin Özilhan "Emine çok erken yaşlarda merak sarmıştı. Ela ise bu sene gardırobuma göz atmaya başladı. Topuklu ayakkabı sesleri duyunca odaya bakıyorum ve 'Anneciğim! Nasıl olmuşuz?' deyip gülüyorlar. Ben de aynısını yapardım. İkisi de her konuda zevkli ve bu çok hoşuma gidiyor" dedi. Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ile Ela artık büyüdü. Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ve Elayı görenler çok şaşırıyor. Babalarının kopyası olan kardeşler görenleri şaşırtıyor. İşte Yasemin Özilhan'ın kızları Emine ile Ela ve diğer ünlü isimlerin kızları…